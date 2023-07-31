В здании будущей гостиницы на месте ВКИУ началась подготовка к строительным работам

ООО «Окулова 4» начало подготовительный этап работ в здании будущей гостиницы, которая расположится в помещении бывшего ВКИУ. На объекте устроят строительную площадку, смонтируют леса с ограждающей сеткой, а также частично демонтируют внутреннее и внешнее оснащение здания. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРПК Фото: КРПК

Как сообщил генеральный директор ООО «Окулова 4» Иван Малахов, сейчас ведется частичный демонтаж конструкций внутри здания, вывозится строительный мусор. В течение двух недель начнется установка ограждения площадки и лесов на здании. Подготовительный этап будет завершен в сентябре.

Напомним, проект по реконструкции здания на ул. Окулова, 4, в гостиничный четырехзвездочный комплекс реализует дочерняя компания — ООО «Окулова 4», учредителями которой выступают АО «Корпорация Туризм.РФ» и Фонд развития Пермского края (ФРПК). В июле корпорация увеличила долю в уставном капитале общества с 23,72629% до 48,955875%, Фонду развития Пермского края принадлежит 51,044125%. Уставный капитал компании увеличился на 229,156 млн руб. и составил 692,781 млн руб.

Проект будущей гостиницы находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России». План-график, финансовая модель и другие параметры будут актуализированы после получения положительного заключения.

Управлять будущим гостиничным комплексом будет ООО «Азимут Хотелс Компани». Договор был заключен еще в 2019 году, в июне произведена уступка контракта Корпорацией развития Пермского края «Окулова 4», были актуализированы сроки контракта, все остальные условия сохранены. Кроме того, ООО «Окулова 4» и «Азимут Хотелс Компани» подписали соглашение, а также заключили договор технического сопровождения проектирования объекта. Сейчас «Азимут Хотелс Компани» принимает активное участие в реализации проекта.