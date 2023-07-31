Бывшее помещение кинотеатра в ТРК «Колизей Синема» сдается в аренду

В ТРК «Колизей Синема» сдается в аренду бывшее помещение кинотеатра площадью 6,5 тыс. кв. м. Как указано в объявлении на сайте «Авито», размер ежемесячной арендной платы за площади бывшего кинотеатра «Синема Парк» составляет 3,29 млн руб. Минимальный срок аренды — 11 месяцев. Помещения располагаются на 4-м и 5-м этажах торгового центра и сдаются под развлекательный центр, кинотеатр и прочее.

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Напомним, что в конце февраля в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. Федеральная сеть «Синема Парк» предложила изменить принцип начисления арендной платы. ГК «Панорама» это предложение не устроило. В «Панораме» собирались найти нового арендатора или владельца для своей недвижимости. Позднее стало известно, что региональные власти рассматривают помещение «Кристалла» как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра.