Львова-Белова предложила создать службу помощи подросткам на фоне увеличения суицидальных попыток

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву РФ создать единую службу помощи подросткам, находящимся «в суицидальном кризисе». В докладе госпожи Беловой за 2022 год говорится, что детско-подростковые кризисные службы можно открыть в каждом российском субъекте.

По данным Росстата, которая Мария Львова-Белова приводит в докладе, число подростковых самоубийств в России сокращается: в 2018 году зафиксировано 397 случаев, в 2019-м — 372, в 2020-м — 311. При этом данные СКР приводятся иные: в 2020-м — 548 случаев (на 30,4% меньше, чем в 2018-м), в 2021-м — 753, в 2022-м — 679.

Тем временем, «по данным неофициальной статистики СКР», за последние годы увеличилось число суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Конкретные данные не приводятся. На этом фоне Марья Львова-Белова рекомендовала Минпросвещению обучать педагогов-психологов и классных руководителей «профилактике суицидального поведения». Только в 22 российских субъектах разработаны соответствующие программы.

По данным СКР, которые приводились в предыдущем докладе Марии Львовой-Беловой, с 2019 года по 2021-й число попыток суицида среди несовершеннолетних увеличилось на 13% — с 3253 до 3675 случаев. Число повторных попыток возросло на 92,6% (с 188 до 362 случаев).

Лусине Баласян