Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путешествуй, пока не началось

Компании Европы ждут мягкой рецессии и роста спроса на красивую жизнь

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал итоги консультаций с крупными нефинансовыми компаниями зоны евро, менеджмент которых детализовал свои краткосрочные ожидания в отношении экономики ЕС в ближайшие месяцы. Риски рецессии на стыке 2023 и 2024 годов всеми считаются очень высокими. В промышленности наиболее проблемными считают себя строительство и сектор товаров промежуточного спроса, растут сектора, связанные с декарбонизацией. Компании отмечают перенос трат домохозяйств с товаров в сервисы, растущий спрос на путешествия, развлечения и цифровые сервисы, стабильность в ритейле. Снижение ценового давления, по оценкам компаний ЕС, продолжается, хотя рост зарплат в 2024 году не остановится.

Внутренний спрос на услуги туризма и развлечений остается одним из драйверов европейской экономики

Внутренний спрос на услуги туризма и развлечений остается одним из драйверов европейской экономики

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Внутренний спрос на услуги туризма и развлечений остается одним из драйверов европейской экономики

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Опрос экономистами ЕЦБ руководства и представителей 73 крупнейших нефинансовых компаний, работающих в зоне евро, является довольно редким видом публикуемой регулятором информации (последний раз ЕЦБ публиковал данные «диалога с нефинансовым сектором» в рамках своей коммуникации в январе 2021 года, когда обсуждались итоги пандемии COVID-19 для бизнеса). Опрос призван дать регулятору информацию о том, что может стоять за агрегированными цифрами опросов общей и секторальной деловой активности, настроений, спроса, ожиданий, а также сведения о том, как крупнейшие игроки нефинансового сектора сами рассматривают текущую экономическую статистику и прогнозы регуляторов.

Речь идет об исключительно качественных оценках, хотя для двух показателей — деловой активности и ценовых ожиданий — ЕЦБ публикует индексные оценки: третий квартал, по данным опроса, в зоне евро респонденты ожидали (опрос проводился 26 июня — 7 июля) немного более оживленным по деловой активности, а ценовое давление, достигшее пика в первом квартале 2022 года и с тех пор монотонно спадавшее, продолжило снижаться.

Принципиальных изменений в ситуации с начала 2023 года компании в опросе ЕЦБ не видят: все происходящее — последствия пандемического и военного шоков, а также долгосрочных структурных изменений (декарбонизация и цифровизация), все они влияют как на стороне предложения, так и на стороне спроса, новых факторов не обнаруживается. В промышленности наибольшую слабость обнаруживают строительный сектор — как в промышленной, так и в жилой недвижимости — и производство товаров промежуточного спроса, в том числе в химической, стальной, упаковочной и бумажной, электронной индустрии. Спрос в секторах промышленного машиностроения и оборудования оценивается как откровенно слабый. В это же время у многих производителей оборудования, в том числе связанного с «индустрией декарбонизации» и ее инфраструктурой, книги заказов сформированы на годы вперед. Ситуация в автопроме оценивается как улучшающаяся, при этом производители традиционных автомобилей в зоне евро оцениваются как более устойчивые в сравнении с производителями электромобилей.

Общий тренд, который отмечают многие опрошенные ЕЦБ компании,— перенос трат с товаров на сервисы (причина — постпандемический рост расходов на продовольствие и энергию), при этом в сервисах сильный спрос в индустрии путешествий и отдыха, стабильность в ритейле (продолжается процесс переноса потребления в непродовольственных товарах в более дорогие, вплоть до лакшери, товарные группы), рост цифровых сервисов. Напротив, спрос на логистику и транспорт падает.

Проблема инфляции, исходя из опросов ЕЦБ, считается компаниями де-факто решенной, они полагают, что ценовое давление в зоне под контролем. При этом моменты, связанные с ростом зарплат, компании также беспокоят мало: там предполагают, что рост зарплат в ЕС в 2024 году будет меньшим, чем в 2023-м (ожидается около 5,5%), или таким же. Также компании де-факто смирились с сокращением рабочего времени, который предлагает им рынок труда на стороне нанимающихся,— предполагается, что это длинный процесс изменения баланса труда и отдыха в культуре, который сам по себе рисков не несет. Напротив, угроза рецессии в странах ЕС считается наиболее высоким и реальным риском в ближайшие месяцы — компании ждут ее в зоне евро на рубеже 2023 и 2024 годов, предполагая, впрочем, что она будет достаточно мягкой.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...