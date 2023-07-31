Путешествуй, пока не началось

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал итоги консультаций с крупными нефинансовыми компаниями зоны евро, менеджмент которых детализовал свои краткосрочные ожидания в отношении экономики ЕС в ближайшие месяцы. Риски рецессии на стыке 2023 и 2024 годов всеми считаются очень высокими. В промышленности наиболее проблемными считают себя строительство и сектор товаров промежуточного спроса, растут сектора, связанные с декарбонизацией. Компании отмечают перенос трат домохозяйств с товаров в сервисы, растущий спрос на путешествия, развлечения и цифровые сервисы, стабильность в ритейле. Снижение ценового давления, по оценкам компаний ЕС, продолжается, хотя рост зарплат в 2024 году не остановится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний спрос на услуги туризма и развлечений остается одним из драйверов европейской экономики

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Внутренний спрос на услуги туризма и развлечений остается одним из драйверов европейской экономики

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Опрос экономистами ЕЦБ руководства и представителей 73 крупнейших нефинансовых компаний, работающих в зоне евро, является довольно редким видом публикуемой регулятором информации (последний раз ЕЦБ публиковал данные «диалога с нефинансовым сектором» в рамках своей коммуникации в январе 2021 года, когда обсуждались итоги пандемии COVID-19 для бизнеса). Опрос призван дать регулятору информацию о том, что может стоять за агрегированными цифрами опросов общей и секторальной деловой активности, настроений, спроса, ожиданий, а также сведения о том, как крупнейшие игроки нефинансового сектора сами рассматривают текущую экономическую статистику и прогнозы регуляторов.

Речь идет об исключительно качественных оценках, хотя для двух показателей — деловой активности и ценовых ожиданий — ЕЦБ публикует индексные оценки: третий квартал, по данным опроса, в зоне евро респонденты ожидали (опрос проводился 26 июня — 7 июля) немного более оживленным по деловой активности, а ценовое давление, достигшее пика в первом квартале 2022 года и с тех пор монотонно спадавшее, продолжило снижаться.

Принципиальных изменений в ситуации с начала 2023 года компании в опросе ЕЦБ не видят: все происходящее — последствия пандемического и военного шоков, а также долгосрочных структурных изменений (декарбонизация и цифровизация), все они влияют как на стороне предложения, так и на стороне спроса, новых факторов не обнаруживается. В промышленности наибольшую слабость обнаруживают строительный сектор — как в промышленной, так и в жилой недвижимости — и производство товаров промежуточного спроса, в том числе в химической, стальной, упаковочной и бумажной, электронной индустрии. Спрос в секторах промышленного машиностроения и оборудования оценивается как откровенно слабый. В это же время у многих производителей оборудования, в том числе связанного с «индустрией декарбонизации» и ее инфраструктурой, книги заказов сформированы на годы вперед. Ситуация в автопроме оценивается как улучшающаяся, при этом производители традиционных автомобилей в зоне евро оцениваются как более устойчивые в сравнении с производителями электромобилей.

Общий тренд, который отмечают многие опрошенные ЕЦБ компании,— перенос трат с товаров на сервисы (причина — постпандемический рост расходов на продовольствие и энергию), при этом в сервисах сильный спрос в индустрии путешествий и отдыха, стабильность в ритейле (продолжается процесс переноса потребления в непродовольственных товарах в более дорогие, вплоть до лакшери, товарные группы), рост цифровых сервисов. Напротив, спрос на логистику и транспорт падает.

Проблема инфляции, исходя из опросов ЕЦБ, считается компаниями де-факто решенной, они полагают, что ценовое давление в зоне под контролем. При этом моменты, связанные с ростом зарплат, компании также беспокоят мало: там предполагают, что рост зарплат в ЕС в 2024 году будет меньшим, чем в 2023-м (ожидается около 5,5%), или таким же. Также компании де-факто смирились с сокращением рабочего времени, который предлагает им рынок труда на стороне нанимающихся,— предполагается, что это длинный процесс изменения баланса труда и отдыха в культуре, который сам по себе рисков не несет. Напротив, угроза рецессии в странах ЕС считается наиболее высоким и реальным риском в ближайшие месяцы — компании ждут ее в зоне евро на рубеже 2023 и 2024 годов, предполагая, впрочем, что она будет достаточно мягкой.

Дмитрий Бутрин