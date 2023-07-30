В Новосибирске против пенсионера возбудили дело о терроризме из-за комментариев о поджоге военкомата

На 67-летнего пенсионера из Новосибирска возбудили уголовное дело по трем статьям: об участии в террористической организации (205.5 УК РФ), массовых беспорядках (212 УК РФ) и призывах к экстремистской деятельности (280 УК РФ). Об этом рассказала на странице во «ВКонтакте» новосибирский депутат Светлана Каверзина.

Пенсионер оставил комментарий под новостью о поджоге военкомата в Ленинском районе Новосибирска. Это произошло в конце сентября — после объявления мобилизации. Мужчина говорит, что сначала его подозревали в поджоге этого военкомата.

«И мне после допроса сказали, что я был допрошен в качестве свидетеля. Оба-на! А зачем тогда дверь ломать и дома топтать мне последние помидоры, если я всего-то свидетель?» — цитирует депутат письмо пенсионера.

По словам пенсионера, у него дома провели два обыска «с взламыванием двери и допросом до пяти утра», после чего ему заблокировали банковскую карту, куда приходит пенсия, и изъяли планшет. Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. Заседание по делу пройдет 2 августа в Окружном военном суде Новосибирска.

Анастасия Ларина