«Зенит» сыграл с «Ростовом» вничью в матче второго тура РПЛ

Встреча санкт-петербургского клуба «Зенит» и команды «Ростов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 1:1.

Матч прошел в Ростове-на-Дону. На нем присутствовало 16 тыс. В составе «Зенита» гол забил Матео Кассьерра (на 43-й минуте). У «Ростова» с пенальти забил Николай Комличенко (90+3).

За «Зенит» дебютировал сербский защитник Страхиня Эракович. Он вышел на поле на 17-й минуте встречи, чтобы заменить Дмитрия Чистякова, получившего травму. Дебютный матч в РПЛ был и у защитника Марио Фернандеса, который вышел на замену на 60-й минуте игры.

5 августа «Ростов» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на выезде, а «Зенит» 6 августа дома сыграет с московским «Динамо».

Анастасия Ларина