«Централ Партнершип» подал заявку на регистрацию аналога IMAX — «Космакс»

Российский кинопрокатчик «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа холдинг») подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Космакс», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратило внимание отраслевое издание AdIndex. Помимо знака компания зарегистрировала также пять доменов: кромакс.рф, kosmax-cinema.ru, cosmax-cinema.ru, kosmax-kino.ru, cosmax-kino.ru. В марте текущего года гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин в интервью «Ведомостям» рассказал, что компания разработала новый кинотеатральный формат, который содержит технические характеристики, аналогичные IMAX. Он получил название «Космакс». По оценке господина Верещагина, затраты на его создание не превысили 5 млн руб. Дебютным фильмом, демонстрируемым в этом формате, стал «Вызов» Клима Шипенко.

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию 1 июня 2022 года. IMAX — широкоформатная кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. Формат был разработан канадской корпорацией «Мультискрин» в 1970 году и рассчитан на использование для фильмокопий перфорированной кинопленки шириной 70 мм с продольным расположением кадра. В России первые кинотеатры IMAX появились в 2003 году.

Юлия Юрасова