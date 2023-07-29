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Коммерсантъ FM
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В России продажи Samsung Z Flip 5 и Fold 5 начались на две недели раньше мировых

Новые смартфоны Z Flip 5 и Fold 5 южнокорейской компании Samsung уже продаются в России, выяснил ТАСС. Компания представила их 26 июля на ежегодной конференции Unpacked, мировой старт продаж назначен на 11 августа, в Россию новинки официально не поставляются.

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 5

Фото: Ahn Young-joon / AP

Galaxy Z Flip 5

Фото: Ahn Young-joon / AP

Модели доступны к продаже на сайте МТС. Предзаказ возможен на сайтах «М.Видео», «МегаФона», «Эльдорадо», а также сайте авторизованного фирменного магазина Samsung 1galaxy.ru.

На сайте МТС цена смартфонов Z Flip 5 стартует от 110 тыс. руб., Fold 5 — от 190 тыс. руб. В пресс-службе компании ТАСС комментарии не предоставили.

В феврале 2023 года продажи в России линейки смартфонов Samsung S23 начались на 11 дней раньше мировых, напоминает агентство.

Подробнее об адаптации телефонов Samsung для РФ читайте в публикации «Ъ» «Прошивочка вышла».

Мария Федотова

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