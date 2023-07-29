Главные новости к утру 29 июля

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с африканской миссией по урегулированию на Украине. Он заявил о готовности РФ к переговорам, отверг обвинения Запада в нарушении положений Устава ООН и отметил, что для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом. О саммите Россия—Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Владимиром Путиным заявил, что африканские страны благодарны РФ за безвозмездные поставки зерна, но они приехали не за «дарами». Он отметил, что Африка предлагает возобновить зерновую сделку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва ракеты в Таганроге. Пострадали, по разным данным, от 13 до 16 человек. О взрыве

СКР возбудил новое дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Среди прочего ведется расследование по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера. Члены Совбеза осудили «попытки неконституционной смены законного правительства».

Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. В суд обратился Роскомнадзор.

Российский беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, ведомство вновь заявило об опасном сближении американского беспилотника с российским истребителем. О ситуации в Сирии

Украинская армия использует ракеты производства КНДР в конфликте с Россией, сообщила Financial Times. Они были произведены в 1980–1990 годах.

США выделят Тайваню $345 млн военной помощи. Посольство Китая в США призвало Вашингтон отказаться от передачи Тайваню оружия.

Движение на Крымском мосту трижды за ночь приостанавливали. О причинах не сообщалось.