Рамафоса: мы уважаем поставки российского зерна в Африку, но приехали не за дарами

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил на встрече африканской миссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он отметил, что мирный план по Украине, предложенный странами Африки, нужно рассматривать как дополнительный вариант к инициативам других стран. На встрече он также заявил, что уважает безвозмездные поставки российского зерна в нуждающиеся страны Африки, но лидеры приехали на саммит не для этого.

«И мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах. <...> Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера»,— сказал господин Рамафоса (цитата по «Интерфаксу»).

Президент ЮАР отметил, что страны Африки предлагали России возобновить участие в зерновой сделке, говорили о необходимости «открытия Черного моря», чтобы оно «было открыто для мировых рынков».

Владимир Путин на саммите Россия—Африка 27 июля заявил, что страны Запада не выполняли условия зерновой сделки, действие которой было приостановлено Москвой. Он пообещал некоторым странам Африки 25–50 тыс. тонн зерна в течение трех-четырех месяцев.

В Санкт-Петербурге проходит уже вторая встреча африканской миссии с российским президентом. В начале общения Владимир Путин вновь заявил о готовности России искать пути урегулирования на Украине. Он также отверг обвинения в нарушении положений Устава ООН со стороны стран Запада и отметил, что для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом.

О саммите Россия—Африка — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда — 2».

Леонид Уварчев