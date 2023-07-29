Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности ООН решительно осудил «попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер», говорится в заявлении для прессы. Члены Совбеза призвали к освобождению президента Мохамеда Базума.

В Совбез ООН входят 15 стран. Китай, Франция, Россия, Великобритания и США являются постоянными членами. Еще 10 государств избираются на двухлетний срок. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.

«Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации»,— говорится в заявлении (цитата по Reuters).

Мятеж в Нигере начался рано утром 26 июля, его возглавили бойцы президентской гвардии. Они заблокировали здания президентского комплекса. Военные заявили, что президент Мохамед Базум отстранен от власти. Был сформирован Национальный совет по защите страны, его возглавил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани. МИД РФ ранее заявлял, что следит с обеспокоенностью за происходящим, призывал стороны конфликта воздержаться от применения силы, а военных — освободить президента.

О причинах переворота и последствиях — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Леонид Уварчев