Financial Times: украинские военные применяют ракеты КНДР

Украинская армия использует ракеты северокорейского производства в реактивных системах залпового огня «Град». Журналист Financial Times (FT) видел использование таких ракет на поле боя.

Неизвестно, как ракеты КНДР попали на Украину. Военные в разговоре с FT заявили, что они были «захвачены» с корабля «дружественной» страной. Однако советник министра обороны Украины Юрий Сак предположил, что ракеты были «взяты у российских войск», пишет газета.

Северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах, пишет FT. Артиллеристы рассказали британской газете, что такие снаряды не являются предпочтительными из-за относительно высокой доли неразорвавшихся снарядов. Один из военных попросил журналиста FT не подходить близко к «Граду», когда производились выстрелы, потому что снаряды «очень ненадежны и иногда делают безумные вещи».

В 2022 году западные СМИ утверждали, что Россия закупает ракеты у КНДР. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявлял, что эти сообщения «были придумана западными медиа». В декабре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян передал оружие частной военной компании «Вагнер». Посол России в КНДР Александр Мацегора называл это утверждение ложным.

Об отношениях РФ и КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Леонид Уварчев