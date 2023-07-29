Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Financial Times: украинские военные применяют ракеты КНДР

Украинская армия использует ракеты северокорейского производства в реактивных системах залпового огня «Град». Журналист Financial Times (FT) видел использование таких ракет на поле боя.

Неизвестно, как ракеты КНДР попали на Украину. Военные в разговоре с FT заявили, что они были «захвачены» с корабля «дружественной» страной. Однако советник министра обороны Украины Юрий Сак предположил, что ракеты были «взяты у российских войск», пишет газета.

Северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, были произведены в 1980–1990 годах, пишет FT. Артиллеристы рассказали британской газете, что такие снаряды не являются предпочтительными из-за относительно высокой доли неразорвавшихся снарядов. Один из военных попросил журналиста FT не подходить близко к «Граду», когда производились выстрелы, потому что снаряды «очень ненадежны и иногда делают безумные вещи».

В 2022 году западные СМИ утверждали, что Россия закупает ракеты у КНДР. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявлял, что эти сообщения «были придумана западными медиа». В декабре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян передал оружие частной военной компании «Вагнер». Посол России в КНДР Александр Мацегора называл это утверждение ложным.

Об отношениях РФ и КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...