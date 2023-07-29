Российский беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии

Беспилотник «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления в Сирии, сообщил Центр по примирению враждующих сторон (подчиняется Минобороны РФ). Утверждается, что была совершена попытка «подмены навигационного поля». Кроме того, в Сирии вновь произошло опасное сближение американского беспилотника с российским истребителем.

Инцидент с российским беспилотником произошел 27 июля в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама. «Благодаря профессиональным действиям российских военных специалистов — операторов беспилотный летательный аппарат успешно возвращен к месту базирования»,— сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов. Его слова приведены в пресс-релизе Минобороны РФ. Контр-адмирал отметил, что у российской стороны вызывает особенную обеспокоенность «провокационный и агрессивный характер действий в отношении беспилотных летательных аппаратов Воздушно-космических сил РФ».

Очередное опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции во главе США и российского истребителя Су-34 произошло в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка утром 28 июля на высоте около 5 тыс. м. Господин Гуринов утверждает, что американский беспилотник «вновь не был деконфликтован». «Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции"»,— добавил он.

США и Россия последние недели регулярно обмениваются обвинениями в опасных сближениях российских истребителей и американских беспилотников. По данным Минобороны РФ, только за июнь возглавляемой США коалицией было совершено 315 нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации.

О конфликтных ситуациях в Сирии — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев