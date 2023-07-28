Робототехники УлГТУ испытали беспилотный автомобиль УАЗ Patriot

Беспилотный УАЗ Patriot впервые преодолел трассу с препятствиями, совершая сложные развороты и нестандартные маневры без водителя, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), отметив, что «полевые испытания успешно провела команда роботехников политеха».

Как поясняют на ульяновском автозаводе, студенты факультета информационных систем и технологий под руководством декана Кирилла Святова с 2022 года работают над переоборудованием УАЗ Patriot на беспилотное управление. На внедорожнике установлено дополнительное оборудование для обеспечения управления основными узлами и агрегатами: подруливающее устройство, GNSS система (глобальное позиционирование), агронавигатор.

Пока, на испытаниях, автомобиль двигался в беспилотном режиме при дистанционном управлении оператором по радиосвязи со специального пульта управления. В дальнейшем команда намерена установить бортовой компьютер с соответствующими собственными управляющими программами, обеспечивающими автономное беспилотное движение. Для этого будут использованы системы технического зрения на основе стереокамер, системы глобального позиционирования и программное обеспечение на основе ROS (операционной системы роботов). Планируется, что автомобиль будет в дальнейшем использоваться для решения транспортных задач в сфере сельского хозяйства и доставки грузов на закрытых территориях, поясняют на автозаводе.

Андрей Васильев, Ульяновск