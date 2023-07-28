Главные новости Юга России. Коротко

Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины. Днем 28 июля в центре Таганрога произошел сильный взрыв, который стал результатом атаки украинских вооруженных сил, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. По ее информации террористическая атака была произведена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракета была сбита средствами российской ПВО, упавшие обломки вызвали взрыв рядом с кафе «Чехов сад». По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр взрыва пришелся на территорию городского художественного музея, здание которого сильно пострадало. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. По данным областного Минздрава, после взрыва в медицинские учреждения Таганрога обратилось 13 человек, десять из них госпитализированы. Позже пресс-служба МО РФ выступила с сообщением об уничтожении второй украинской ракеты в районе Азова. Ее обломки упали в безлюдной местности.

Законодательное собрание Ростовской области шестого созыва завершило свою работу. Нынешний созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне — 53 предложения донского парламента были законодательно утверждены Госдумой.

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Инвестиционный портфель Ставрополья увеличился на 10% в первом полугодии. Объем инвестиций составил 116 млрд руб. Планируется, что к концу года этот показатель увеличится до 300 млрд руб.

Агрохолдинг «Степь» приобрел два сельхозпредприятия на Ставрополье. ООО СХП «Хуторок» и ООО «Сергеевское» владеют 18 тыс. га земли. За покупку этих предприятий в Грачевском районе Ставрополья, агрохолдинг «Степь» заплатил 2,5 млрд руб.

Бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу исполнилось 75 лет. С юбилеем экс-главу Ростовской области поздравил действующий губернатор Василий Голубев.

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В развитие пассажирского транспорта Ростова в 2023 году будет вложено 3,5 млрд рублей. До конца текущего года город приобретет 42 автобуса, 20 электробусов и шесть зарядных станций. Средства в объеме 1,7 млрд руб. будут выделены из федерального регионального и городского бюджетов.

Для строительства Западной хорды в Ростове будет изъято 50 земельных участков. Подрядчику, который будет проводить подготовку к строительству, предстоит изъять участки, находящиеся в частной собственности.

Выход компании «Солнечный круг» из проекта реконструкции «Юбилейного» признан законным. Апелляционный суд отказался признать незаконным выход компании «Солнечный круг» из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», на чем настаивали власти Ростова. По мнению чиновников, компания нарушила договор о строительстве киноконцертного комплекса на Сельмаше на месте старого советского кинотеатра «Юбилейный».

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В Кущевском районе назначен новый прокурор. Пост занял советник юстиции Александр Шмидт, который ранее возглавлял прокуратуру Выселковского района Краснодарского края.

Экс-председатель Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко арестован. Бывшего судью подозревают в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Эпизоды его правонарушений были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

СМИ: в Тацинском районе Ростовской области упала и взорвалась ракета. Ракета рухнула рядом с хутором Зазерским. После падения начался пожар из-за горящего топлива.

ФСБ дважды обнаружила следы взрывчатки на шедших в Ростов-на-Дону из Турции сухогрузах. Следы взрывчатых веществ были найдены в трюмах иностранных кораблей, ранее заходивших в украинские порты.

В Ростове возбуждено уголовное дело после гибели 4-летнего ребенка в аквапарке. Мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек», где отдыхал с родителями.

На набережных и в парках Сочи запрещено движение электросамокатов. В ближайшее время по городу будут расставлены запрещающие знаки, после чего начнутся совместные рейды сотрудников мэрии и ГИБДД по выявлению нарушителей.