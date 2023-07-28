Инвестиционный портфель Ставрополья увеличился на 10% в первом полугодии 2023 года

В первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций в Ставропольский край составил 116 млрд руб., что на 10% больше,чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Планируется, что к концу года объем инвестиций увеличится до 300 млрд руб.

«На полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть которых, например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске, уже реализуются. Общий объем инвестиций по этим соглашениям составляет более 20 млрд рублей», - цитирует пресс-служба правительства заместителя министра экономического развития Антона Доронина.

Для достижения планового показателя в регионе применяют ряд мер поддержки для инвесторов. Так, в текущем году планируется внедрить региональный инвестиционный стандарт. Предпринимателям и компаниям предоставляют земельные участки и подключение к инфраструктуре. Также в регионе будет создана инвестиционная карта.

Анастасия Назарова