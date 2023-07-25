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Состоялось последнее заседание донского Законодательного Собрания шестого созыва

В Ростове-на-Дону 25 июля прошло последнее, завершающее заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, сообщает пресс-служба донского парламента.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Депутат Законодательного Собрания РО Игорь Бураков и губернатор РО Василий Голубев

Депутат Законодательного Собрания РО Игорь Бураков и губернатор РО Василий Голубев

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Председатель Законодательного Собрания РО Александр Ищенко

Председатель Законодательного Собрания РО Александр Ищенко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Депутат Законодательного Собрания РО Игорь Бураков и губернатор РО Василий Голубев

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Председатель Законодательного Собрания РО Александр Ищенко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работу депутатов в минувший пятилетний цикл высоко оценили губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Заксобрания Александр Ищенко.

«Главное, что удалось депутатскому корпусу Дона во взаимодействии с правительством Ростовской области, – заложить хорошую основу для будущего развития региона»,— сказал Василий Голубев.

Губернатор отметил, что в последние пять лет в Ростовской области был реализован ряд проектов по строительству важных социальных объектов, производств, инфраструктурных сооружений. В их числе он назвал Ростовское транспортное кольцо, ветроэнергетические станции, Донской инфекционный центр, Народный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты».

Александр Ищенко сказал, что нынешний созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне. Так, 53 инициативы Законодательного Собрания Ростовской области были поддержаны сенаторами и депутатами Госдумы, и были законодательно утверждены.

«В целом это была сложная и насыщенная пятилетка. Мы работали в интересах наших избирателей, для благополучия Ростовской области, для нашего Отечества»,— резюмировал Александр Ищенко.

Новый депутатский созыв будет определен на выборах 10 сентября.

Анастасия Назарова

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