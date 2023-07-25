В развитие пассажирского транспорта Ростова в 2023 году будет вложено 3,5 млрд рублей

В текущем году инвестиции в развитие системы пассажирского транспорта Ростова-на-Дону составят 3,5 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко.

В рамках обновления парка техники, МУП МТК «Ростовпассажиртранс» уже приобрел 25 автобусов большого класса белорусской марки «МАЗ». Автобусы оборудованы всеми необходимыми средствами сервиса и приспособлениями. Транспорт выйдет на маршруты с 1 августа. Автобусы будут курсировать в Западном и Северном жилых массивах, на Военведе и Сельмаше.

Городские власти планируют, что до 1 августа транспортные предприятия города приобретут 80 новых низкопольных автобусов и 67 автобусов возрастом не старше 4 лет.

По словам Алексея Логвиненко, до конца текущего года город приобретет 42 автобуса, 20 электробусов и шесть зарядных станций. Средства в объеме 1,7 млрд руб. будут выделены из федерального регионального и городского бюджетов.

Анастасия Назарова