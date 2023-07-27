ФСБ обнаружила следы взрывчатки еще на одном шедшем в Ростов-на-Дону из Турции сухогрузе

На иностранном судне «ВМО RIVER», направлявшемся из турецкого Синопа в Ростов-на-Дону, сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил при обследовании сухогруза в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба ведомства.

Следы взрывчатых веществ были найдены на поверхности спасательной шлюпки и в трюме. Предположительно корабль использовался для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, так как в июне и июле он заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

«Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ»,— сообщили в ФСБ.

Это уже второй иностранный сухогруз со следами взрывчатки, направлявшийся в Ростов. В предыдущий раз следы динитротолуола и тетрила были найдены на судне, следовавшем из Тузла в Ростов 22 июля.

Анастасия Назарова