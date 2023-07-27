Агрохолдинг «Степь» приобрел два сельхозпредприятия на Ставрополье

Агрохолдинг «Степь» приобрел два предприятия в Ставропольском крае. Обе компании ранее принадлежали одному владельцу и специализируются на выращивании зерновых и масличных. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Агрохолдинг «Степь» Фото: пресс-служба Агрохолдинг «Степь»

По информации издания «Ведомости», ООО СХП «Хуторок» и ООО «Сергеевское» владеют 18 тыс. га земли. Общий земельный банк агрохолдинга составляет 578 тыс. га. За покупку этих предприятий в Грачевском районе Ставрополья, агрохолдинг «Степь» заплатил 2,5 млрд руб.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО СХП «Хуторок» зарегистрировано в 2016 году. Ранее предприятие принадлежало ООО АПК «Возрождение». В 2022 году выручка компании составила 37,7 млн руб., а чистая прибыль — 17,2 млн руб.

ООО «Сергеевское» учреждено также в 2016 году. До июля 2023 года предприятием владело ООО АПК «Возрождение». В 2022 году выручка компании составила 166,9 млн руб., а чистая прибыль — 39,9 млн руб.

Агрохолдинг «Степь» — один из крупнейших на Юге производителей сельхозпродукции. Группа компаний входит в структуру АФК «Система». Агрохолдинг владеет рядом предприятий в сфере молочного животноводства, растениеводства, занимается трейдингом и производством бакалейной продукции, а также производством сыров. По информации пресс-службы агрохолдинга «Степь» в первом полугодии 2023 года выручка группы компаний увеличилась на 40,5% год к году — до 41,3 млрд руб. Холдинг входит в топ-10 экспортеров зерна в России в сезоне 2022/2023 годов.

Анастасия Назарова