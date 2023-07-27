Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На набережных и в парках Сочи запрещено движение электросамокатов

В Сочи городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об определении территорий, где запрещена езда на электросамокатах, сообщает в своем Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский. Передвигаться на электросамокатах теперь нельзя на набережных, в парках и скверах, а также на пешеходной улице Навагинской.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в ближайшее время по городу будут расставлены запрещающие знаки, после чего начнутся совместные рейды сотрудников мэрии и ГИБДД по выявлению нарушителей. Ранее городская администрация Сочи вынесла запрет на организацию пунктов проката средств индивидуальной мобильности вблизи организаций образования и спорта.

В курортных городах Кубани уже не раз происходили аварии с участием водителей электросамокатов. Последний случай привлек внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самоката на беременную женщину 18 июля в Сочи. В Геленджике проезд на самокатах по набережной запрещен с прошлого года. В текущем курортном сезоне сотрудники МВД и коммунальных служб убрали с набережной Геленджика более 800 самокатов, которые разместили нелегальные прокатчики.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...