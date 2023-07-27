На набережных и в парках Сочи запрещено движение электросамокатов

В Сочи городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об определении территорий, где запрещена езда на электросамокатах, сообщает в своем Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский. Передвигаться на электросамокатах теперь нельзя на набережных, в парках и скверах, а также на пешеходной улице Навагинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в ближайшее время по городу будут расставлены запрещающие знаки, после чего начнутся совместные рейды сотрудников мэрии и ГИБДД по выявлению нарушителей. Ранее городская администрация Сочи вынесла запрет на организацию пунктов проката средств индивидуальной мобильности вблизи организаций образования и спорта.

В курортных городах Кубани уже не раз происходили аварии с участием водителей электросамокатов. Последний случай привлек внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самоката на беременную женщину 18 июля в Сочи. В Геленджике проезд на самокатах по набережной запрещен с прошлого года. В текущем курортном сезоне сотрудники МВД и коммунальных служб убрали с набережной Геленджика более 800 самокатов, которые разместили нелегальные прокатчики.

Анна Перова, Краснодар