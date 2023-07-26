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В Кущевском районе назначен новый прокурор

Прокурором Кущевского района назначен Александр Шмидт, который ранее возглавлял прокуратуру Выселковского района Краснодарского края, сообщили «Ъ-Юг» в краевой прокуратуре.

Советник юстиции Александр Шмидт окончил юридический факультет Кубанского государственного университета, служит в органах прокуратуры с 2005 года, начал карьеру с должности помощника Туапсинского межрайонного прокурора, был заместителем прокурора Калининского района, в 2018 году был назначен на должность прокурора Выселковского района Краснодарского края.

Предыдущий прокурор Кущевского района Владимир Приходченко, работавший в этой должности с 2019 года, назначен Ейским межрайонным прокурором.

Анна Перова, Краснодар

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