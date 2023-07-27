В Ростове возбуждено уголовное дело после гибели 4-летнего ребенка в аквапарке

Следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело о предоставлении услуг не отвечающих требованиям безопасности ( п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ) в связи с гибелью 4-летнего мальчика в аквапарке бульваре Комарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По даннным СУ СКР, ребенок был в парке с родителями 26 июля. Мальчик плавал в бассейне. Через некоторое время его обнаружили уже без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Анастасия Назарова