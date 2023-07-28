Украинскую ракету над Таганрогом сбила российская ПВО

Взрыв ракеты в Таганроге стал результатом атаки украинских вооруженных сил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области»,— сообщили в ведомстве. Ракета была сбита средствами российской ПВО, упавшие обломки вызвали взрыв рядом с кафе «Чехов сад».

Как сообщалось ранее, в результате происшествия пострадали 15 человек. Из них девять госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Анастасия Назарова