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Экс-председатель Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко арестован

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего преседателя Железнодорожного районного суда Ростова Георгия Бондаренко, сообщает «ДОН 24» со ссылкой на собственные источники.

«Георгия Бондаренко этапировали из Ростова-на-Дону, сегодня его заключили под стражу»,– цитирует портал слова своего собеседника.

Ранее стало известно, что бывшего судью лишили пятого квалификационного класса судьи и отстранили от должности по решению Высшей квалификационной коллегии судей Ростовской области за дисциплинарное нарушение.

Георгия Бондаренко подозревают в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Эпизоды его правонарушений были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой.

Анастасия Назарова

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