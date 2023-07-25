Солнечный удар

Апелляционный суд отказался признать незаконным выход компании «Солнечный круг» из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». На этом настаивали власти Ростова. По мнению чиновников, покинув акционерное общество, компания нарушила договор о строительстве киноконцертного комплекса на Сельмаше на месте старого советского кинотеатра «Юбилейный». В 2021 году «Солнечный круг» уступил долю в АО своему бывшему владельцу Игорю Воронову. После этого власти города заявили, что таким образом компания поставила под вопрос свои обязательства по финансированию проекта, который и без того не могут завершить уже более 10 лет.



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Фото: «Ъ-Юг» Объект сейчас представляет собой готовую коробку здания

Фото: «Ъ-Юг»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать недействительной сделкой соглашение между компанией «Солнечный круг» и местным предпринимателем Игорем Вороновым об уступке акций АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». Признать уступку акций незаконной требовал Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова.

Спорное соглашение было заключено в декабре 2021 года. В результате «Солнечный круг» вышел из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», а принадлежавшая компании доля в АО перешла во владение Игоря Воронова.

АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» было создано в 2013 году как оператор проекта реконструкции кинотеатра «Юбилейный» на Сельмаше. Учредителями стали администрация Ростова в лице ДИЗО и компания «Солнечный круг» с долями 25% и 75% соответственно. Администрация внесла в уставный капитал принадлежавший ей земельный участок, на котором располагался построенный в советские времена кинотеатр. В свою очередь, «Солнечный круг» взял на себя обязательства по финансированию проекта, закрепленные отдельным инвестиционным договором с администрацией.

Однако в конце 2022 года властям Ростова стало известно, что «Солнечный круг» вышел из состава участников киноконцертного АО, передав свои акции Игорю Воронову. В связи с этим ДИЗО обратился в ростовский арбитражный суд с требованием признать отчуждение акций «Киноконцертного комплекса “Юбилейный”» в пользу Игоря Воронова недействительной сделкой и, соответственно, вернуть «Солнечный круг» в состав участников АО.

Как заявил в суде представитель ДИЗО, покинув акционерное общество, компания нарушила инвестиционный договор, в соответствии с которым она как акционер взяла на себя финансовые обязательства по реконструкции кинотеатра.

В департаменте посчитали, что замена акционера создает предпосылки для невозможности исполнения договора, поскольку Игорь Воронов не является его стороной.

Тем не менее, ростовский арбитражный суд требование городских чиновников отклонил.

Суд указал, что заключенный сторонами инвестиционный договор не предусматривает запрета на отчуждение акций киноконцертного комплекса. При этом, «Солнечный круг», несмотря на выход из АО, остается стороной инвестиционного договора, отметил ростовский арбитраж.

Тогда ДИЗО заявил жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, настаивая на возврате «Солнечного круга» в состав участников АО. Однако вышестоящая инстанция подтвердила законность выводов ростовского арбитража. Теперь его решение вступило в законную силу.

В администрации Ростова ситуацию прокомментировать не смогли.

Напомним, более 10 лет назад власти Ростова-на-Дону приняли решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», которая, по сути, представляет собой строительство нового пятиэтажного ТРК на месте старого кинотеатра в районе Сельмаш. Инвестировать и реализовать проект согласился «Солнечный круг» (оператор сети продуктовых супермаркетов). Изначально планировалось, что киноконцертный комплекс будет построен не позднее 2016 года, однако из-за ограниченных финансовых возможностей инвестора проект не реализован до сих пор.

По визуальной оценке, стройка сейчас представляет собой готовую коробку здания.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2009-2017 годах Игорь Воронов являлся владельцем 100% ООО «Солнечный круг».

Ранее "Ъ-Юг" писал, что в декабре 2021 года администрация Ростова избавилась от своей доли в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», выставив ее на торги за 41 млн руб. Покупателем стала Воронова Анастасия Игоревна.

Вадим Водолазов