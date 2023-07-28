СМИ: Тацинском районе Ростовской области упала и взорвалась ракета

В ночь на 27 июля в Тацинском районе Ростовской области упала и взорвалась ракета, сообщают региональные СМИ. Снаряд рухнул рядом с хутором Зазерским. После падения начался пожар из-за горящего топлива.

«Местные жители сообщают, что грохот был настолько сильным, что в домах у многих хуторян задрожали стекла»,— пишет Donday.ru.

Пресс-служба правительства региона информацию о взрыве ракеты не подтвердила, отметив только произошедший пожар. «На землях сельхозназначения произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Характер и причину возгорания устанавливают специалисты»,— сообщили журналистам утром 28 июля в пресс-службе правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова