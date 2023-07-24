Бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу исполнилось 75 лет

С юбилеем экс-главу Ростовской области Владимира Чуба поздравил действующий губернатор Василий Голубев.
Господин Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил юбиляру и поздравил его, пожелав крепкого здоровья.
«Ему и его команде довелось трудиться во главе региона в непростые 90-е и 2000-е. И главный итог его работы — Ростовская область прошла этот сложный для всей страны период без потрясений. Под руководством Владимира Федоровича были созданы условия для последующего развития Донского региона»,— написал Василий Голубев.
Владимир Чуб возглавлял в Ростовскую область с 1991 по 2010 годы. Он родился в Пинской области Белорусской ССР. В 1971 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. В 1990 году также получил диплом Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Начинал свою карьеру в Ростове как мастер цеха ремонтно-эксплуатационной базы «Красный флот». В 1990 был избран председателем Ростовского городского совета народных депутатов, а в 1991 году занял пост губернатора. После окончания губернаторского срока, стал представителем Мурманской областной думы в Совете Федерации. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней и ряда других государственных наград.