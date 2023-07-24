Бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу исполнилось 75 лет

С юбилеем экс-главу Ростовской области Владимира Чуба поздравил действующий губернатор Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания после назначения на должность Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа), полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак (второй справа), президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков (в центре) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) на церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Церемония прошла в его резиденции в Гудермесе Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания принимает присягу перед вступлением в должность Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Интерфакс-Юг" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения пивоваренного завода "Балтика - Дон" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб на заседании коллегии Федеральной таможенной службы. Коллегия прошла в конгресс-центре "Дон-Плаза Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Открытие производственных цехов ОАО "Донтабак" на левом берегу р. Дон.Слева направо - депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Иван Саввиди,министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и губернатор Ростовской области Владимир Чуб Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Директор по недвижимости компании "IKEA" Андерс Бинмур (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) на церемонии закладки торгового центра в г. Ростове-на-Дону Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин убернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и бывший 1-й секретарь Ростовского обкома партии, Герой социалистического труда, Иван Бондаренко, в зале заседаний администрации области, на торжественном собрании, посвященном 80-летию И. Бондаренко Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева), заместитель губернатора Александр Бедрик ( в центре) и главный врач БСМП - 2 Борис Литвинов (справа) во время объезда губернатором городских больниц (признан в России иноагентом) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда городских больниц Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский на Таганрогском металлургическом комбинате Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся объектов в г. Шахты Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Президент России Владимир Путин (справа), губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и министр экономики Ростовской области Виктор Дерябкин (слева) у стенда Ростовской области в павильоне V Международного экономического форума "Кубань 2006" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб перед совещанием в Ростовском юридическом институте МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время визита на Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш" Валерий Мальцев (справа), Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и Вице-президент ЗАО "Новое содружество", Председатель исполкома партии "Свободная Россия" Константин Бабкин в сборочном цехе комбайнового завода Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Генеральный директор, председатель правления компании «Casinos Austria AG» Карл Штос (слева),председатель Наблюдательного Совета ГК «Астон», генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Вадим Викулов (в центре) и Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний адиминистрации области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в кабинете Атаманского дворца Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов (справа) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"(ТМК) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время антитеррористических учений спецподразделений МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время вручения государственных наград, в Зале общественных приемов Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и Заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Николай Федоряк, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся предприятий компании "ЕвроДон" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Следующая фотография 1 / 27 Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания после назначения на должность Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа), полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак (второй справа), президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков (в центре) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) на церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Церемония прошла в его резиденции в Гудермесе Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания принимает присягу перед вступлением в должность Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Интерфакс-Юг" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения пивоваренного завода "Балтика - Дон" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб на заседании коллегии Федеральной таможенной службы. Коллегия прошла в конгресс-центре "Дон-Плаза Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Открытие производственных цехов ОАО "Донтабак" на левом берегу р. Дон.Слева направо - депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Иван Саввиди,министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и губернатор Ростовской области Владимир Чуб Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Директор по недвижимости компании "IKEA" Андерс Бинмур (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) на церемонии закладки торгового центра в г. Ростове-на-Дону Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин убернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и бывший 1-й секретарь Ростовского обкома партии, Герой социалистического труда, Иван Бондаренко, в зале заседаний администрации области, на торжественном собрании, посвященном 80-летию И. Бондаренко Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева), заместитель губернатора Александр Бедрик ( в центре) и главный врач БСМП - 2 Борис Литвинов (справа) во время объезда губернатором городских больниц (признан в России иноагентом) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда городских больниц Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский на Таганрогском металлургическом комбинате Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся объектов в г. Шахты Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Президент России Владимир Путин (справа), губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и министр экономики Ростовской области Виктор Дерябкин (слева) у стенда Ростовской области в павильоне V Международного экономического форума "Кубань 2006" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб перед совещанием в Ростовском юридическом институте МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время визита на Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш" Валерий Мальцев (справа), Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и Вице-президент ЗАО "Новое содружество", Председатель исполкома партии "Свободная Россия" Константин Бабкин в сборочном цехе комбайнового завода Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Генеральный директор, председатель правления компании «Casinos Austria AG» Карл Штос (слева),председатель Наблюдательного Совета ГК «Астон», генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Вадим Викулов (в центре) и Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний адиминистрации области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в кабинете Атаманского дворца Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов (справа) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"(ТМК) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время антитеррористических учений спецподразделений МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время вручения государственных наград, в Зале общественных приемов Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и Заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Николай Федоряк, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся предприятий компании "ЕвроДон" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото

Господин Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил юбиляру и поздравил его, пожелав крепкого здоровья.

«Ему и его команде довелось трудиться во главе региона в непростые 90-е и 2000-е. И главный итог его работы — Ростовская область прошла этот сложный для всей страны период без потрясений. Под руководством Владимира Федоровича были созданы условия для последующего развития Донского региона»,— написал Василий Голубев.

Владимир Чуб возглавлял в Ростовскую область с 1991 по 2010 годы. Он родился в Пинской области Белорусской ССР. В 1971 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. В 1990 году также получил диплом Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Начинал свою карьеру в Ростове как мастер цеха ремонтно-эксплуатационной базы «Красный флот». В 1990 был избран председателем Ростовского городского совета народных депутатов, а в 1991 году занял пост губернатора. После окончания губернаторского срока, стал представителем Мурманской областной думы в Совете Федерации. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней и ряда других государственных наград.

Анастасия Назарова