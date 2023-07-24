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Бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу исполнилось 75 лет

С юбилеем экс-главу Ростовской области Владимира Чуба поздравил действующий губернатор Василий Голубев.

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Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания после назначения на должность

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания после назначения на должность

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа), полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак (второй справа), президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков (в центре) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) на церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Церемония прошла в его резиденции в Гудермесе

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа), полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак (второй справа), президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков (в центре) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) на церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Церемония прошла в его резиденции в Гудермесе

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания принимает присягу перед вступлением в должность

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания принимает присягу перед вступлением в должность

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве &quot;Интерфакс-Юг&quot;

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Интерфакс-Юг"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения пивоваренного завода &quot;Балтика - Дон&quot;

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения пивоваренного завода "Балтика - Дон"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб на заседании коллегии Федеральной таможенной службы. Коллегия прошла в конгресс-центре &quot;Дон-Плаза

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб на заседании коллегии Федеральной таможенной службы. Коллегия прошла в конгресс-центре "Дон-Плаза

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Открытие производственных цехов ОАО &quot;Донтабак&quot; на левом берегу р. Дон.Слева направо - депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Иван Саввиди,министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Открытие производственных цехов ОАО "Донтабак" на левом берегу р. Дон.Слева направо - депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Иван Саввиди,министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Директор по недвижимости компании &quot;IKEA&quot; Андерс Бинмур (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) на церемонии закладки торгового центра в г. Ростове-на-Дону

Директор по недвижимости компании "IKEA" Андерс Бинмур (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) на церемонии закладки торгового центра в г. Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

убернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и бывший 1-й секретарь Ростовского обкома партии, Герой социалистического труда, Иван Бондаренко, в зале заседаний администрации области, на торжественном собрании, посвященном 80-летию И. Бондаренко

убернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и бывший 1-й секретарь Ростовского обкома партии, Герой социалистического труда, Иван Бондаренко, в зале заседаний администрации области, на торжественном собрании, посвященном 80-летию И. Бондаренко

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева), заместитель губернатора Александр Бедрик ( в центре) и главный врач БСМП - 2 Борис Литвинов (справа) во время объезда губернатором городских больниц (признан в России иноагентом)

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева), заместитель губернатора Александр Бедрик ( в центре) и главный врач БСМП - 2 Борис Литвинов (справа) во время объезда губернатором городских больниц (признан в России иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда городских больниц

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда городских больниц

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский на Таганрогском металлургическом комбинате

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский на Таганрогском металлургическом комбинате

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся объектов в г. Шахты

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся объектов в г. Шахты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Президент России Владимир Путин (справа), губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и министр экономики Ростовской области Виктор Дерябкин (слева) у стенда Ростовской области в павильоне V Международного экономического форума &quot;Кубань 2006&quot;

Президент России Владимир Путин (справа), губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и министр экономики Ростовской области Виктор Дерябкин (слева) у стенда Ростовской области в павильоне V Международного экономического форума "Кубань 2006"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб перед совещанием в Ростовском юридическом институте МВД России

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб перед совещанием в Ростовском юридическом институте МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ)

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время визита на Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО)

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время визита на Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Генеральный директор ОАО &quot;Ростсельмаш&quot; Валерий Мальцев (справа), Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и Вице-президент ЗАО &quot;Новое содружество&quot;, Председатель исполкома партии &quot;Свободная Россия&quot; Константин Бабкин в сборочном цехе комбайнового завода

Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш" Валерий Мальцев (справа), Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и Вице-президент ЗАО "Новое содружество", Председатель исполкома партии "Свободная Россия" Константин Бабкин в сборочном цехе комбайнового завода

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Генеральный директор, председатель правления компании «Casinos Austria AG» Карл Штос (слева),председатель Наблюдательного Совета ГК «Астон», генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Вадим Викулов (в центре) и Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний адиминистрации области

Генеральный директор, председатель правления компании «Casinos Austria AG» Карл Штос (слева),председатель Наблюдательного Совета ГК «Астон», генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Вадим Викулов (в центре) и Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний адиминистрации области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в кабинете Атаманского дворца

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в кабинете Атаманского дворца

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината &quot;ТАГМЕТ&quot;

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов (справа) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината &quot;ТАГМЕТ&quot;(ТМК)

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов (справа) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"(ТМК)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время антитеррористических учений спецподразделений МВД России

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время антитеррористических учений спецподразделений МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время вручения государственных наград, в Зале общественных приемов

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время вручения государственных наград, в Зале общественных приемов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне &quot;Кадамовский&quot; Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и Заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Николай Федоряк, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне &quot;Кадамовский&quot; Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и Заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Николай Федоряк, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся предприятий компании &quot;ЕвроДон&quot;

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся предприятий компании "ЕвроДон"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания после назначения на должность

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа), полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак (второй справа), президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков (в центре) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) на церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Церемония прошла в его резиденции в Гудермесе

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний Законодательного собрания принимает присягу перед вступлением в должность

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Интерфакс-Юг"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения пивоваренного завода "Балтика - Дон"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб на заседании коллегии Федеральной таможенной службы. Коллегия прошла в конгресс-центре "Дон-Плаза

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Открытие производственных цехов ОАО "Донтабак" на левом берегу р. Дон.Слева направо - депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Иван Саввиди,министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Директор по недвижимости компании "IKEA" Андерс Бинмур (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) на церемонии закладки торгового центра в г. Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

убернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и бывший 1-й секретарь Ростовского обкома партии, Герой социалистического труда, Иван Бондаренко, в зале заседаний администрации области, на торжественном собрании, посвященном 80-летию И. Бондаренко

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева), заместитель губернатора Александр Бедрик ( в центре) и главный врач БСМП - 2 Борис Литвинов (справа) во время объезда губернатором городских больниц (признан в России иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда городских больниц

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский на Таганрогском металлургическом комбинате

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся объектов в г. Шахты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Президент России Владимир Путин (справа), губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и министр экономики Ростовской области Виктор Дерябкин (слева) у стенда Ростовской области в павильоне V Международного экономического форума "Кубань 2006"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев (слева) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб перед совещанием в Ростовском юридическом институте МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время посещения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ННПЗ)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время визита на Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш" Валерий Мальцев (справа), Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (в центре) и Вице-президент ЗАО "Новое содружество", Председатель исполкома партии "Свободная Россия" Константин Бабкин в сборочном цехе комбайнового завода

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Генеральный директор, председатель правления компании «Casinos Austria AG» Карл Штос (слева),председатель Наблюдательного Совета ГК «Астон», генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Вадим Викулов (в центре) и Губернатор Ростовской области Владимир Чуб в зале заседаний адиминистрации области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в кабинете Атаманского дворца

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов (справа) и губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время посещения Таганрогского металлургического комбината "ТАГМЕТ"(ТМК)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время антитеррористических учений спецподразделений МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время вручения государственных наград, в Зале общественных приемов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб (справа) и Заместитель Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Николай Федоряк, во время показных занятий воинских частей и подразделений внутренних войск МВД России, на полигоне "Кадамовский" Новочеркасского соединения ВВ МВД России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Владимир Чуб во время объезда строящихся предприятий компании "ЕвроДон"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Господин Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил юбиляру и поздравил его, пожелав крепкого здоровья.

«Ему и его команде довелось трудиться во главе региона в непростые 90-е и 2000-е. И главный итог его работы — Ростовская область прошла этот сложный для всей страны период без потрясений. Под руководством Владимира Федоровича были созданы условия для последующего развития Донского региона»,— написал Василий Голубев.

Владимир Чуб возглавлял в Ростовскую область с 1991 по 2010 годы. Он родился в Пинской области Белорусской ССР. В 1971 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. В 1990 году также получил диплом Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. Начинал свою карьеру в Ростове как мастер цеха ремонтно-эксплуатационной базы «Красный флот». В 1990 был избран председателем Ростовского городского совета народных депутатов, а в 1991 году занял пост губернатора. После окончания губернаторского срока, стал представителем Мурманской областной думы в Совете Федерации. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней и ряда других государственных наград.

Анастасия Назарова

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