Железный дефицит

Кадровая ситуация в металлургии в Челябинской области в этом году остается непростой. Объявленная в сентябре 2022 года частичная мобилизация повлекла за собой уход специалистов с предприятий, а рост гособоронзаказа вызвал необходимость в увеличении объема выпуска продукции. В условиях нехватки кадров металлургические компании делают упор на сохранение штата и привлечение новых кадров посредством индексации зарплат и введения новых мер поддержки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этом году в сфере металлургии Челябинской области сохраняется дефицит кадров, вызванный, в том числе, ростом гособоронзаказа и развитием проектов по импортозамещению. Представители металлообрабатывающих и горнодобывающих предприятий отмечают, в частности, нехватку производственного персонала, механиков, геологов, специалистов горных профессий.

В апреле Главное управление по труду и занятости Челябинской области по итогам первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства составило рейтинг самых востребованных в регионе профессий. В топ-5 специальностей вошли кузнец-штамповщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, токарь и оператор станков с программным управлением. В число профессий с предлагаемыми зарплатами свыше 80 тыс. руб. вошли слесарь-электромонтажник, токарь, шлифовщик, слесарь по сборке металлоконструкций, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ и монтажник металлоконструкций. Резкий рост спроса на рабочие специальности в министерстве промышленности Челябинской области тогда связывали с ускорением темпов строительства и промышленного производства в связи с решением задач по импортозамещению и выполнению ощутимо возросшего объема гособоронзаказа.

Значительный дефицит специалистов на металлургических предприятиях Челябинской области сегодня отмечают и эксперты по подбору кадров. По словам директора рекрутинговой компании «Тирс» Екатерины Карпенко, высоким спросом у работодателей сегодня пользуются наждачники, сварщики, токари, операторы станков с числовым программным управлением, рабочие.

«Кроме того, нехватка рабочего персонала повлекла за собой недостаток опытных специалистов по их подбору. Дефицит кадров на металлургических предприятиях резко усилился в связи со спецоперацией и объявленной мобилизацией. Повлияло и то, что ранее профессии сварщиков и токарей были непрестижными среди молодежи, для которых более привлекательными были специальности дизайнера и юриста. По этой причине среди рабочих сегодня много людей старшего возраста», — поясняет Екатерина Карпенко.

По ее словам, для привлечения кадров металлургические предприятия стали более активно взаимодействовать с учебными центрами и центрами занятости. «Стали чаще рассматривать соискателей без опыта. Некоторые работодатели из-за острой нехватки кадров стали закрывать на наличие судимости у кандидатов. Это связано с тем, что предприятия попросту не знают, где находить специалистов», — комментирует Екатерина Карпенко. Она отмечает, что для привлечения и сохранения кадров многие металлургические предприятия в этом году увеличили сотрудникам зарплаты на 30–50%.

«Также для привлечения кадров службы персонала заводов активно проводят рекламные кампании: размещают рекламу в торговых центрах, транспорте, раздают на улицах листовки. Кроме того, на некоторых заводах установили подъемные для сотрудников, которые проработали свыше трех месяцев. На ряде предприятий начали предоставлять работникам пакет дополнительного медицинского обслуживания»,— добавляет директор рекрутингового агентства. По ее мнению, снижения дефицита кадров на ближайшие полгода-год ожидать не стоит.

Дефицит кадров на производстве фиксирует и руководитель практики «Оборудование и сельское хозяйство» кадрового агентства Ancor Борис Воронков. «Среди работодателей остается высокая конкуренция за все категории инженерно-технического персонала и рабочих. Растет количество вакансий у компаний, связанных с оборонной промышленностью, машиностроением, производством различного оборудования и импортозамещением»,— отмечает Борис Воронков.

По его словам, дефицит кадров в ближайшее время сохранится и даже может усилиться, поскольку специалистов активно привлекают предприятия в других регионах. Эксперт добавляет, что соискатели при выборе места работы в первую очередь смотрят на стабильность компании, уровень зарплаты и на наличие брони от мобилизации.

Представители предприятий отмечают, что для привлечения новых специалистов устанавливают новые льготы и меры социальной поддержки, а также повышают уровень оплаты труда. Так, Объединенная металлургическая компания (ОМК) с 1 февраля увеличила заработную плату рабочим на своем заводе в Челябинске (АО «Трубодеталь») в среднем на 10%. С 1 июня сотрудникам Магнитогорского металлургического комбината и обществам группы ММК увеличили тарифные ставки и оклады на 6,5%. Индексировал зарплаты работникам с 1 июля Златоустовский машиностроительный завод — на 11,9%. Повышал уровень оплаты труда и Челябинский трубопрокатный завод (входит в Трубную металлургическую компанию). За последние полтора года на ЧТПЗ индексация зарплат проводилась трижды. Их уровень в среднем составил свыше 10%.

На Томинском ГОКе подчеркивают, что помимо индексации зарплат обеспечивают сотрудникам социальные гарантии, доставку до работы служебным транспортом, компенсацию оплаты питания, санаторно-курортное лечение, а также дают возможность участвовать в корпоративных мероприятиях. «На ГОКе занято свыше 1,3 тыс. штатных сотрудников и порядка 1,2 тыс. работников подрядных организаций. Средний размер заработной платы штатных сотрудников ГОКа на сегодня порядка 71 тыс. руб. При найме сотрудников предприятие отдает предпочтение соискателям из числа жителей близлежащих населенных пунктов», — поясняют в пресс-службе Томинского ГОКа.

На предприятии добавляют, что для сокращения дефицита кадров внедряют новые методы работы с персоналом — переобучение и переподготовку имеющихся кадров, гибкую систему внутренней ротации. «Кроме того, предприятие активно привлекает в штат выпускников вузов и сузов, практикуя работу со студентами еще на начальном этапе обучения. В частности, посредством участия в программе “Профессионалитет”. Томинский ГОК активно развивает и успешно реализует внутренние и внешние социальные проекты, которые способствуют как удержанию, так и привлечению персонала», — подчеркивают на Томинском ГОКе.

Об активном развитии социальной политики заявляют и на ЧТПЗ, отмечая, что реализация целевых программ для сотрудников носит постоянный характер, а их социальный пакет является одним из самых привлекательных в отрасли.

«К услугам металлургов современный корпоративный медицинский центр, медпункты и фитнес-центры на территории предприятия в непосредственной близости от рабочих мест, детские оздоровительные загородные лагеря, базы отдыха, спортивные комплексы и дворцы культуры»,— отмечают в пресс-службе ЧТПЗ. На предприятии поясняют, что работникам представляется материальная поддержка при вступлении в первый брак и рождении ребенка, а родители первоклассников получают сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей. «Сотрудники ЧТПЗ имеют возможность повышать квалификацию в корпоративном университете ТМК2U, который проводит онлайн- и очное обучение. Для сотрудников на бесплатной основе открыты онлайн-курсы повышения квалификации по профильным и общим дисциплинам», — добавляют на заводе.

Ряд предприятий помимо предоставления мер поддержки стремятся получать обратную связь от сотрудников. Так, ОМК, в которую входит челябинский завод «Трубодеталь», проводит анонимные опросы с целью исследования вовлеченности сотрудников. Как отмечают в компании, это позволяет оценить удовлетворенность коллектива работой в компании, а также понять, что следует исправить и улучшить.

Михаил Бычков