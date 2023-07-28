В Новосибирской области почти 50% родителей отказываются прививать детей от гепатита

В Новосибирской области порядка 50% родителей отказываются от прививки против гепатита «В» своим детям. Как сообщила главврач Городской клинической инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова во время пресс-конференции в ТАСС, несмотря на это в настоящее время не фиксируются роста заболеваемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Вопросы вакцинации достаточно жестко стоят на контроле, но по каким-то своим умозаключениям вакцину от гепатита «В» ставят только 50 % родителей. При этом от вакцинации зависит не только здоровье конкретного человека, но и других людей, так как основной путь передачи через кровь», – пояснила Позднякова.

Также главврач напомнила, что резкое снижение заболеваемостью гепатитом «В» было установлено в 2010-ом году. Тогда на год приходилось не более 1-2 случая. В настоящее время на территории области ежегодно фиксируется порядка 10 случаев. В общей сложности в листе ожидание на лечение сейчас находится 1506 человек. Из них, по словам Поздняковой, у 98% хронический гепатит.

Ранее «Ъ» сообщал, что в России в 2022 году охватить лечением удалось только около 4% пациентов с хроническим гепатитом.

По словам специалиста Минздрава Владимира Чуланова, в 2022-м на учете в различных медорганизациях состояло более 600 тыс. человек с этим заболеванием.

Александр Киселев