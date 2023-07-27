Туризму не хватает инклюзива

В Нижнем Новгороде 27 июля прошел IV Всероссийский туристический форум «Пора путешествовать по России», участники которого обсудили трудности, с которыми сталкиваются в поездках путешественники с инвалидностью. По словам участников форума, около 70% людей с ограниченными возможностями готовы путешествовать по России и достаточно платежеспособны. Однако не все турагентства расценивают инвалидов как источник дохода и предлагают им отдельные программы. Объединения людей с ограниченными возможностями отмечают проблемы с транспортной доступностью, слабую информированность об условиях проживания и нехватку доступной среды. Пока все возможные маршруты они формируют самостоятельно с участием немногих туроператов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инклюзивный туризм просит обратить на него внимание

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инклюзивный туризм просит обратить на него внимание

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг участники IV Всероссийского туристического форума «Пора путешествовать по России» в Нижнем Новгороде обсудили перспективы инклюзивного туризма. По данным Социального фонда России, в 2022 году в Нижегородской области проживали 266 тыс. граждан с разной степенью инвалидности. Согласно официальной статистике, доля инклюзивного туризма в зарубежных странах составляет 11%, однако в России не превышает 0,5%, рассказал депутат думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

По его словам, в среднем спрос на допуслуги у инвалидов на 20% выше ввиду особых потребностей: «Люди с инвалидностью как туристы интересны для бизнеса. Они консервативны, а в России не так много доступных для них гостиниц и маршрутов. И если регион обеспечит для них условия, такие туристы не только часто возвращаются, но и начинают рассказывать о регионе всем остальным».

Инклюзивный туризм требует дополнительных разработок туристических маршрутов и нюансов, отмечает директор туроператора «Ариадна-групп» Эльвира Елистратова.

«Большинство маршрутов необходимо адаптировать под те или иные запросы. Стандартные маршруты могут не подойти». Вячеслав Царегородцев из нижегородского центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» считает, что туристические маршруты должны быть доступны для людей с разной инвалидностью: «Есть люди, которым трудно получить информацию, другим сложно добраться до определенного места. Кроме того, это не всегда люди с инвалидностью, группы бывают смешанные. Идеальная модель доступного туризма — когда туристический продукт удобен и комфортен для всех». Замдиректора «Камераты» Марина Рощина полагает, что должны быть и специальные продукты для определенных ограничений.

По ее словам, есть вещи, которые интересны именно незрячим людям, для них нужно специально что-то делать. Например, центр создал 3D макет Нижегородского кремля со всеми зданиями и особенностями рельефа. Сейчас специалисты управления по туризму Нижнего Новгорода попросили аналогичные макеты ключевых зданий города, которые установят рядом с ними, чтобы незрячие могли ознакомиться с ними во время экскурсий.

Путешествовать по России желают 70% людей с инвалидностью, отметила руководитель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер. Однако большинство из них полагают, что туристические продукты недостаточно адаптированы, удобны и комфортны.

«Часто мы видим очень мало таких путешественников, поскольку им не совсем подходят предлагаемые услуги. При этом трудоустройство людей с ограниченными возможностями активно развивается, у них стало больше возможностей реализовать себя. И они готовы потратить хорошие деньги на свой отпуск, чтобы качественно отдохнуть. Очень часто платежеспособность людей с инвалидностью турпоператоры сильно недооценивают», — рассуждает госпожа Штрекер.

Господин Пономаренко добавляет, что многих путешественников с инвалидностью удивляет тот факт, что в некоторых гостиницах есть все необходимое для них, а персонал обучен уходу за людьми с ограниченными возможностями.

Однако часто отельеры не афишируют информацию о таких номерах, а реестра оборудованных для инвалидов гостиниц нет. Поэтому путешественники вынуждены подолгу искать место, где остановиться. Проекты будущих гостиниц учитывают требования к доступной среде, но уже действующие отели, расположенные в исторических зданиях, обычно невозможно переоборудовать под нужды инвалидов из-за ограничений охраны культурного наследия. Госпожа Елистратова добавила, что практически в каждом отеле адаптированы один-два номера, но информации о них нет: «Чтобы это выяснить, приходится обзванивать отели, ехать и смотреть номера самим».

Пока организации инвалидов самостоятельно на собственных сайтах публикуют визуализацию маршрутов для своих членов.

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие спецтранспорта для инвалидов, рассказал председатель общественной организации «Инватур» Андрей Буланов. В частности, у его организации есть единственный купленый на свои средства микроавтобус, оборудованный для колясочников. «Инватур» обращался к властям за помощью в покупке транспорта, но получил отказ. По словам господина Буланова, транспортные проблемы существуют давно.

«Когда был чемпионат мира по футболу-2018, мы ждали француза-колясочника. Для него нужно было найти машину с подъемником на весь день. Я обыскался, подключил всех своих знакомых, а в соцзащите сообщили, что возят только по расписанию. Потом с трудом нашли вариант за отдельную плату и неофициально, но француз не приехал», — поделился Андрей Буланов.

Проблемы с доступностью есть и на речном флоте: туристам-инвалидам интересно путешествовать на скоростных судах в исторические города. А одну женщину в коляске пришлось переносить экипажам сразу двух «Валдаев». Кроме того, для инвалидов оборудованы далеко не все нижегородские кафе и рестораны.

Участники мероприятия договорились обобщить свои замечания и предложения и передать их в региональное правительство и другие органы законодательной и исполнительной власти.

Владимир Зубарев