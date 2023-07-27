В Сыктывкаре арестовали членов банды, сбывавшей «синтетику» в крупном размере

Следственное подразделение УФСБ России по Республике Коми возбудило сразу четыре уголовных дела в отношении двух сыктывкарцев. Им вменяется покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах (три эпизода — ч. 3 ст. 30, п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, один эпизод – ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Республике Коми Фото: УФСБ России по Республике Коми

Несмотря на малый состав, фигуранты признаны участниками законспирированной организованной группы. Для сбыта наркотиков они пытались использовать интернет.

По версии следствия, 27 июня оба горожанина, получив сообщение от представителя онлайн-магазина забрали из тайника наркотическое средство. Речь о производном N-метилэфедрона (альфа-пирролидиновалерофенон) в объеме 498 граммов. Этот товар банда планировала расфасовать и реализовать, но злоумышленников задержали. Обнаруженный при них наркотик конфискован.

Кроме того, в ходе обыска в жилье одного из фигурантов (квартира служила местом хранения и фасовки запрещенных веществ) изъяты наркотики синтетического и растительного происхождения суммарно на один килограмм.

«Суд на заседании, посвященном избранию меры пресечения, удовлетворил ходатайство следствия. Представители группировки арестованы. В рамках расследования проводятся следственные действия. В случае признания судом вины обвиняемым грозит лишение свободы до 20-ти лет»,— пояснили «Ъ» в управлении.

Дарья Шучалина, Сыктывкар