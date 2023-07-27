ЦБК «Волга» признан виновным в создании препятствий для работы Росприроднадзора

Мировой суд признал целлюлозно-бумажный комбинат «Волга» (ЦБК «Волга», Балахна Нижегородской области) виновным в воспрепятствовании законной деятельности сотрудников Росприроднадзора (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Росприоднадзора, в апреле 2023 года в ходе проверки было установлено, что ЦБК сливает промышленные стоки в канализацию ООО «БиотехСервис». Чтобы не допустить негативного воздействия на централизованную систему водоотведения и попадания стоков в Волгу, специалистам Росприроднадзора нужно было произвести отбор проб сточной воды из контрольных колодцев. Представители ЦБК отказались указать место расположения колодцев и обеспечить доступ к ним. В итоге забор проб оказался невозможен.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

В целом плановая проверка на ЦБК «Волга» выявила более 10 нарушений экологических требований в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, соблюдения лицензионных требований и требований земельного законодательства. Должностным лицам ЦБК вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Андрей Репин