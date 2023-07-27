Зарубежные СМИ: Что стало причиной военного переворота в Нигере?

В Нигере военные объявили о свержении президента. В стране введен комендантский час и закрыты границы. Ситуацией обеспокоены не только соседние государства. Лидеры многих стран призвали мятежников освободить президента Мохамеда Базума и вернуться к демократическим принципам управления. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ORTN / Reuters Фото: ORTN / Reuters

Лидер мятежа — Амаду Абдраман — появился в эфире национального телевидения Нигера спустя примерно сутки после свержения действующего президента. Телеканал «Аль-Хадас» транслировал выступление полковника, который сидел в окружении девяти офицеров и зачитывал речь с листа. Он пояснил, что произошло: военные решили положить конец действующей системе из-за ухудшения безопасности, а также плохого управления, в частности, в экономической и социальной сферах.

Абдраман сообщил, что в республике закрываются границы, вводится комендантский час и приостанавливается работа всех учреждений. Свергнутой администрации и президенту он гарантировал неприкосновенность. Кроме того, захватчики предостерегли иностранные государства от вмешательства в дела страны.

Reuters напоминает, что это уже седьмой военный переворот в регионе Западной и Центральной Африки за последние три года. Агентство отмечает, что Франция, США и Евросоюз потратили значительную сумму для укрепления сил безопасности Нигера. Всего в странах региона Сахель базировались более 5 тыс. французских военнослужащих, которые в том числе участвовали в операциях против террористических группировок.

Le Figaro пишет, что Нигер — огромная бедная и опустошенная страна — был последней опорой Запада в регионе. В частности, государство считалось ключевым союзником Евросоюза в борьбе с нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары. А Мохамед Базум стал первым демократически избранным главой страны с момента обретения независимости в 1960 году. До него власть сменялась четыре раза в результате военных переворотов.