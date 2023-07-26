Курс доллара. Прогноз на 27–28 июля

Рубль укрепляет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 90,16 руб./$, что почти на 77 коп. ниже значений закрытия пятницы. Сильным позициям рубля способствует повышение цен на нефть и высокое предложение иностранной валюты экспортерами.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|88.00-90.00
|«БКС Мир инвестиций»
|89.50-91.50
|Банк Русский Стандарт
|90.00-92.00
|Банк Зенит
|90.00
|Консенсус-прогноз *
|90.13
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ориентируемся на диапазон 89–90 руб./$
Торговая активность в паре доллар-рубль увеличилась относительно средненедельных значений. Это мы связываем с некоторой активизацией экспортеров в преддверии налоговых выплат в пятницу. Отметим, что поддержку позициям национальной валюты также оказало улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Мы полагаем, что в рамках ближайших торгов доллар предпримет попытки к снижению на фоне расширенных налоговых выплат, и ориентируемся на диапазон 89–90 руб./$.
Поддержку российской валюте оказывает продолжающийся налоговый период и рост нефтяных котировок
Российская валюта к середине недели активно борется за пробитие уровня 90 руб./$ и закрепление ниже этой отметки. Поддержку российской валюте оказывает продолжающийся налоговый период и рост нефтяных котировок. В случае отсутствия негативных новостей мы ожидаем, что российская валюта как минимум на время может уйти ниже уровня 90 руб./$ до конца рабочей недели и закрепиться в диапазоне 88,5–90 руб./$.
В связи с этим рубль до конца текущей недели может укрепиться в диапазоне 89,2–89,5 руб./$
На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п., до 8,5%, но пока рубль слабо реагирует на это. Национальная валюта держится выше 90 руб./$. Сказывается закрытость российского рынка от внешних инвестиций. В связи с чем влияние процентной ставки на курс рубля может проявиться с достаточно большим лагом. На первый план в текущих реалиях выходит дисбаланс экспортно-импортных операций в российской экономике. Существенное сокращение экспорта и рост импорта оказывают давление на российский рубль, не давая ему окрепнуть. На краткосрочном горизонте возможно некоторое укрепление рубля. В пятницу, 28 июля, российским экспортерам предстоят налоговые выплаты в размере 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. в июне ввиду роста доходов экспортеров на фоне высоких цен на нефть. В связи с этим рубль до конца текущей недели может укрепиться в диапазоне 89,2–89,5 руб./$. В среднесрочной перспективе поддержку рублю будут оказывать дополнительные продажи юаней Центробанком в размере около 2,3 млрд. руб. в день.
Против доллара может сыграть ожидание инвесторов замедления инфляции в США
Наиболее вероятным выглядит сценарий, когда курс национальной валюты стабилизируется вокруг значения 90 руб./$. Умеренному укреплению рубля может поспособствовать ряд факторов: растущие цены на нефть и другие энергоресурсы, которым добавляют оптимизма планы Китая в экономической сфере, что позволяет инвесторам рассчитывать на рост потребления нефти. Ужесточение ДКБ ЦБ РФ серьезной поддержки рублю пока не смогло оказать, поскольку интереса к carry trade ввиду всех ограничений у участников рынка практически нет. Не стоит сбрасывать со счетов налоговый период для экспортеров, который завершится на текущей неделе, что окажет локальную поддержку курсу рубля. Против доллара может сыграть ожидание инвесторов замедления инфляции в США, соответственно завершение цикла повышения ставки ФРС.