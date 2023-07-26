Курс доллара. Прогноз на 27–28 июля

Торговая активность в паре доллар-рубль увеличилась относительно средненедельных значений. Это мы связываем с некоторой активизацией экспортеров в преддверии налоговых выплат в пятницу. Отметим, что поддержку позициям национальной валюты также оказало улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Мы полагаем, что в рамках ближайших торгов доллар предпримет попытки к снижению на фоне расширенных налоговых выплат, и ориентируемся на диапазон 89–90 руб./$.

Российская валюта к середине недели активно борется за пробитие уровня 90 руб./$ и закрепление ниже этой отметки. Поддержку российской валюте оказывает продолжающийся налоговый период и рост нефтяных котировок. В случае отсутствия негативных новостей мы ожидаем, что российская валюта как минимум на время может уйти ниже уровня 90 руб./$ до конца рабочей недели и закрепиться в диапазоне 88,5–90 руб./$.

Марина Никишина,

главный экономист

В связи с этим рубль до конца текущей недели может укрепиться в диапазоне 89,2–89,5 руб./$

На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п., до 8,5%, но пока рубль слабо реагирует на это. Национальная валюта держится выше 90 руб./$. Сказывается закрытость российского рынка от внешних инвестиций. В связи с чем влияние процентной ставки на курс рубля может проявиться с достаточно большим лагом. На первый план в текущих реалиях выходит дисбаланс экспортно-импортных операций в российской экономике. Существенное сокращение экспорта и рост импорта оказывают давление на российский рубль, не давая ему окрепнуть. На краткосрочном горизонте возможно некоторое укрепление рубля. В пятницу, 28 июля, российским экспортерам предстоят налоговые выплаты в размере 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. в июне ввиду роста доходов экспортеров на фоне высоких цен на нефть. В связи с этим рубль до конца текущей недели может укрепиться в диапазоне 89,2–89,5 руб./$. В среднесрочной перспективе поддержку рублю будут оказывать дополнительные продажи юаней Центробанком в размере около 2,3 млрд. руб. в день.