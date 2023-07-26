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Коммерсантъ FM
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Лето во флаконе

Легкие спреи-тоники для лица

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах исключительно летнего применения — тониках для лица с быстрым эффектом свежести и увлажнения кожи.

Фото: @goop

Фото: @goop

Тоники в удобной упаковке и с быстрой комфортной доставкой действующих ингредиентов — средства, без которых летом точно не обойтись. Они пригодятся как на пляже, так и в городе, в офисе и машине. Спреи для лица часто называют поэтически — «туманы», и они хороши на решения самых разнообразных задач: обеспечивают поверхностное увлажнение, способствуют впитыванию уже нанесенной косметики, закрепляют макияж, охлаждают в жаркий день и дают хороший заряд бодрости во второй половине дня, когда для очередной порции эспрессо уже поздновато. Важно, что распыление на лицо простой воды не сработает — она испарится и от трансдермальной потери влаги кожа еще больше станет обезвоженной и сухой. В составе спреев ищите воду термальных источников, ниацинамид (витамин В3), коллаген и гиалуроновую кислоту, а раздражающих парфюмерных отдушек, масел и спиртов лучше избегать.

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Clarins, интенсивно увлажняющий защитный спрей для лица Hydra Essentiel. В составе: экстракты каланхоэ, каменной розы и василька

Clarins, интенсивно увлажняющий защитный спрей для лица Hydra Essentiel. В составе: экстракты каланхоэ, каменной розы и василька

Evidens de Beaute, восстанавливающая балансирующая эссенция – спрей The Rebalancing Essence: успокаивает проблемную кожу, смягчает и освежает. В составе: энзимы, коллаген, ферментированный саке

Evidens de Beaute, восстанавливающая балансирующая эссенция – спрей The Rebalancing Essence: успокаивает проблемную кожу, смягчает и освежает. В составе: энзимы, коллаген, ферментированный саке

Thalgo, морской спрей Eveil a La Mer: увлажняет и восстанавливает минеральный запас кожи. Состав: 92 минерала и микроэлемента, микронизированные морские водоросли, натуральная морская вода

Thalgo, морской спрей Eveil a La Mer: увлажняет и восстанавливает минеральный запас кожи. Состав: 92 минерала и микроэлемента, микронизированные морские водоросли, натуральная морская вода

D&#39;Alba, успокаивающая спрей-сыворотка для лица White Truffle Vital Spray Serum: увлажняет, питает кожу, выравнивая ее тон. В составе: итальянский белый трюфель, экстракт сакуры

D'Alba, успокаивающая спрей-сыворотка для лица White Truffle Vital Spray Serum: увлажняет, питает кожу, выравнивая ее тон. В составе: итальянский белый трюфель, экстракт сакуры

Dr. Hauschka, тоник-спрей для лица Facial Toner: увлажняет, восстанавливает кожу, придает ей сияние и улучшает цвет лица. В составе: экстракты гамаммелиса и язвенника - без искусственных отдушек, красителей, силиконов и консервантов. Можно использовать в качестве мужского средства после бритья. (в Foam)

Dr. Hauschka, тоник-спрей для лица Facial Toner: увлажняет, восстанавливает кожу, придает ей сияние и улучшает цвет лица. В составе: экстракты гамаммелиса и язвенника - без искусственных отдушек, красителей, силиконов и консервантов. Можно использовать в качестве мужского средства после бритья. (в Foam)

Dr.Barbara Sturm, увлажняющий спрей для лица Hydrating Face Mist: освежает кожу и придает естественное сияние. В составе: гиалуроновая кислота, портулак, экстракты лимона, алоэ вера, брокколи и опунции

Dr.Barbara Sturm, увлажняющий спрей для лица Hydrating Face Mist: освежает кожу и придает естественное сияние. В составе: гиалуроновая кислота, портулак, экстракты лимона, алоэ вера, брокколи и опунции

Rare Paris, восстанавливающий тоник-мист Regenerating Facial Mist Exception Rosee: освежает кожу, восстанавливает гидролипидную мантию. В составе: церамиды, Омега 3 и 6, розовая вода

Rare Paris, восстанавливающий тоник-мист Regenerating Facial Mist Exception Rosee: освежает кожу, восстанавливает гидролипидную мантию. В составе: церамиды, Омега 3 и 6, розовая вода

Sioris, увлажняющий двухфазный спрей для лица Falling Into The Rose: освежает, успокаивает и увлажняет кожу, придает естественное сияние. В составе: экстракты зеленого чая и листьев кипариса, натуральное масло лепестков розы, аргановое масло. (в Foam)

Sioris, увлажняющий двухфазный спрей для лица Falling Into The Rose: освежает, успокаивает и увлажняет кожу, придает естественное сияние. В составе: экстракты зеленого чая и листьев кипариса, натуральное масло лепестков розы, аргановое масло. (в Foam)

Histolab, увлажняющий спрей Water-Max Infusion Mist: успокаивает, тонизирует и смягчает кожу. В составе: аллантоин, комплекс пептидов, бетаин

Histolab, увлажняющий спрей Water-Max Infusion Mist: успокаивает, тонизирует и смягчает кожу. В составе: аллантоин, комплекс пептидов, бетаин

Blithe, увлажняющий спрей для фиксации макияжа InBetween Aurora Moist Fixer: увлажняет и разглаживает кожу, придает ей сияние и укрепляет защитный барьер. В составе: церамиды, масло лаванды, гиалуроновая кислота - без парабенов, силиконов, искусственных отдушек, минеральных масел. (в Foam)

Blithe, увлажняющий спрей для фиксации макияжа InBetween Aurora Moist Fixer: увлажняет и разглаживает кожу, придает ей сияние и укрепляет защитный барьер. В составе: церамиды, масло лаванды, гиалуроновая кислота - без парабенов, силиконов, искусственных отдушек, минеральных масел. (в Foam)

Minus 417, увлажняющий тоник линии фRe-Define: восстанавливает баланс, смягчает кожу, придает лифтинг и упругость. В составе: комплекс минералов и витаминов, экстракты алоэ, граната и семян конского каштана – формула веганская, ингредиенты натурального происхождения

Minus 417, увлажняющий тоник линии фRe-Define: восстанавливает баланс, смягчает кожу, придает лифтинг и упругость. В составе: комплекс минералов и витаминов, экстракты алоэ, граната и семян конского каштана – формула веганская, ингредиенты натурального происхождения

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Clarins, интенсивно увлажняющий защитный спрей для лица Hydra Essentiel. В составе: экстракты каланхоэ, каменной розы и василька

Evidens de Beaute, восстанавливающая балансирующая эссенция – спрей The Rebalancing Essence: успокаивает проблемную кожу, смягчает и освежает. В составе: энзимы, коллаген, ферментированный саке

Thalgo, морской спрей Eveil a La Mer: увлажняет и восстанавливает минеральный запас кожи. Состав: 92 минерала и микроэлемента, микронизированные морские водоросли, натуральная морская вода

D'Alba, успокаивающая спрей-сыворотка для лица White Truffle Vital Spray Serum: увлажняет, питает кожу, выравнивая ее тон. В составе: итальянский белый трюфель, экстракт сакуры

Dr. Hauschka, тоник-спрей для лица Facial Toner: увлажняет, восстанавливает кожу, придает ей сияние и улучшает цвет лица. В составе: экстракты гамаммелиса и язвенника - без искусственных отдушек, красителей, силиконов и консервантов. Можно использовать в качестве мужского средства после бритья. (в Foam)

Dr.Barbara Sturm, увлажняющий спрей для лица Hydrating Face Mist: освежает кожу и придает естественное сияние. В составе: гиалуроновая кислота, портулак, экстракты лимона, алоэ вера, брокколи и опунции

Rare Paris, восстанавливающий тоник-мист Regenerating Facial Mist Exception Rosee: освежает кожу, восстанавливает гидролипидную мантию. В составе: церамиды, Омега 3 и 6, розовая вода

Sioris, увлажняющий двухфазный спрей для лица Falling Into The Rose: освежает, успокаивает и увлажняет кожу, придает естественное сияние. В составе: экстракты зеленого чая и листьев кипариса, натуральное масло лепестков розы, аргановое масло. (в Foam)

Histolab, увлажняющий спрей Water-Max Infusion Mist: успокаивает, тонизирует и смягчает кожу. В составе: аллантоин, комплекс пептидов, бетаин

Blithe, увлажняющий спрей для фиксации макияжа InBetween Aurora Moist Fixer: увлажняет и разглаживает кожу, придает ей сияние и укрепляет защитный барьер. В составе: церамиды, масло лаванды, гиалуроновая кислота - без парабенов, силиконов, искусственных отдушек, минеральных масел. (в Foam)

Minus 417, увлажняющий тоник линии фRe-Define: восстанавливает баланс, смягчает кожу, придает лифтинг и упругость. В составе: комплекс минералов и витаминов, экстракты алоэ, граната и семян конского каштана – формула веганская, ингредиенты натурального происхождения

Ирина Кириенко

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