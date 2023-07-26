Лето во флаконе

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах исключительно летнего применения — тониках для лица с быстрым эффектом свежести и увлажнения кожи.
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Тоники в удобной упаковке и с быстрой комфортной доставкой действующих ингредиентов — средства, без которых летом точно не обойтись. Они пригодятся как на пляже, так и в городе, в офисе и машине. Спреи для лица часто называют поэтически — «туманы», и они хороши на решения самых разнообразных задач: обеспечивают поверхностное увлажнение, способствуют впитыванию уже нанесенной косметики, закрепляют макияж, охлаждают в жаркий день и дают хороший заряд бодрости во второй половине дня, когда для очередной порции эспрессо уже поздновато. Важно, что распыление на лицо простой воды не сработает — она испарится и от трансдермальной потери влаги кожа еще больше станет обезвоженной и сухой. В составе спреев ищите воду термальных источников, ниацинамид (витамин В3), коллаген и гиалуроновую кислоту, а раздражающих парфюмерных отдушек, масел и спиртов лучше избегать.