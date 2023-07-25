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Коммерсантъ FM
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Казачьи общества превысили показатели призыва на 30% от плана

Ряды российской армии, Росгвардии и президентского полка по итогам весеннего призыва пополнил 1031 казак. Показатель превышен больше чем на 30%, сообщили войсковые казачьи общества Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Планировалось призвать 694 человека.

Больше всего казаков призывали Кубанское войсковое казачье общество (333), Центральное ВКО (289), Всевеликое войско Донское (211) и Волжское ВКО (86), передает ТАСС данные ВсКО.

В августе планируется проведение ротации личного состава казачьих добровольческих отрядов. В зону военной операции отправят около 600 казаков. Они в течение 3–4 недель будут проходить обучение в центрах боевого слаживания. Заместитель всероссийского атамана по государственной службе Валерий Ефремов заявил о росте уровня подготовки добровольцев, что «значительно уменьшает потери личного состава отрядов и повышает качество выполнения поставленных задач».

В военной операции, по данным на июнь, участвовало около 20 тыс. казаков. В России действует 12 войсковых казачьих обществ и два самостоятельных казачьих округа. Их общая численность составляет 146 тыс. человек.

Леонид Уварчев

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