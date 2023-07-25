Особо не опасен

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) РФ сочла возможным «в связи с изменением обстановки» освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Такое решение, говорится в опубликованном на сайте ВС определении, принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, проходящего военную службу по контракту в зоне специальной военной операции (СВО). Это решение было принято через несколько дней после вступления в силу закона, который разрешил освобождать участников СВО от уголовной ответственности за нетяжкие преступления, но ВС предпочел сделать это по другим основаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В своем определении ВС сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО», а следовательно, он больше не представляет опасности для общества.

В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Устинова виновником ДТП, в котором погибли два человека (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к двум годам колонии-поселения.

Это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, однако судебная коллегия ВС по делам военнослужащих сочла необходимым вмешаться. Там сослались на ст. 80.1 УК РФ, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестало быть общественно опасным.

Владислав Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред, отмечается в определении. Кроме того, добавляет ВС, во время службы ему за особые личные заслуги присвоено воинское звание на одну ступень выше положенного. К тому же с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а сейчас ефрейтор Устинов выполняет боевые задачи в зоне СВО и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.

В связи с этим ВС пришел к выводу, что вследствие изменения обстановки осужденный перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания.

Адвокат господина Устинова Сергей Бизюкин уверен, что теперь суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в СВО как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора. Он рассказал, что добивался прекращения уголовного преследования своего подзащитного в связи с процессуальными нарушениями, которые были допущены нижестоящими судами. Но гособвинитель предложил освободить осужденного от наказания, принимая во внимание его участие в СВО. Адвокат отмечает, что фактически приговор и не мог быть исполнен, так как в момент вступления его в силу Владислав Устинов уже находился в зоне СВО. Господин Бизюкин напоминает, что осужденных в колонию-поселение не этапируют, они обязаны явиться туда сами. Но с исполнением такого требования у участника СВО могли возникнуть очевидные проблемы, ведь дезертирство является гораздо более серьезным преступлением, напоминает адвокат.

Примечательно, что за несколько дней до датированного 28 июня решения ВС вступил в силу закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», согласно которому осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы. Правда, применить такое правило к ефрейтору Устинову было бы затруднительно, так как в момент совершения преступления он уже находился на службе по контракту.

Адвокат Александр Передрук признается, что до сих пор ничего не слышал о том, чтобы участие в СВО применялось судами в качестве основания для освобождения от наказания.

Он не готов прогнозировать, как широко может распространиться подобная практика, особенно с учетом принятия специального закона. В принципе, добавляет господин Передрук, ничто не мешает судам использовать как одно, так и другое основание. Единственное, что его удивляет, так это почему ефрейтор Устинов не был уволен со службы после вступления приговора в силу: по закону назначение военнослужащему наказания в виде лишения свободы является безусловным основанием для этого.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что участники СВО, хотя и не все, по статусу приравнены к ветеранам боевых действий, а это всегда и во всех странах рассматривается как положительная характеристика. Правда, в УК такое смягчающее обстоятельство не прописано, но это не значит, что суды не могут его учитывать, считает юрист. Хотя, возможно, это стоило бы закрепить законодательно, добавляет эксперт.

Анастасия Корня