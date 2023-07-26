Смольный отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года

В бюджет Санкт-Петербурга за первое полугодие 2023 года поступило 543,5 млрд рублей. Это 52% от годового плана — 1,049 трлн рублей. Расходная часть составила 461 млрд рублей, или 38% от плана. Показатели отличаются от данных за первые шесть месяцев прошлого года. Тогда доходы были больше: 626 млрд рублей, или 70,3% от первичного плана. Расходы же, наоборот, меньше: 365 млрд рублей, или 37,5% от запланированных расходов. Однако, как отмечают некоторые депутаты, сравнивать с прошлым годом нерелевантно. В 2022 году бюджет города впервые превысил триллион рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнение бюджета Петербурга идет с небольшим опережением по доходной части и традиционным отставанием — по расходной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Исполнение бюджета Петербурга идет с небольшим опережением по доходной части и традиционным отставанием — по расходной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

89% доходов прошедших месяцев составили налоговые платежи (налог на прибыль, на доходы физических лиц и спецрежимы), 8% — неналоговые доходы и 3% — безвозмездные поступления. Данные о бюджете представила председатель комитета финансов города Светлана Енилина на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

В комитете финансов подчеркивают, что структура налоговых доходов не меняется на протяжении последних нескольких лет. В этом году снижение отмечено по налогу на прибыль организаций — 221 млрд рублей, что на 98 млрд, или на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (319 млрд рублей). Последние два года, 2021 и 2022, по данным статистики, этот показатель значительно увеличился. Падение в текущем году, по данным комфина, связано с сокращением поступлений налога от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в связи с изменением порядка распределения. При этом рост платежей по налогу на прибыль по основному кругу организаций, куда входят все отрасли городской экономики, составил 30%.

Поступления от налога на доходы физических лиц сократились на 2,5 млрд рублей (–1,5%): 171 млрд рублей в этом году против 173 млрд в прошлом. В комфине отмечают, что снижение налоговых сумм по этим направлениям «ожидалось и закладывалось» при формировании и принятии бюджета.

По специальным налоговым режимам платежи выросли на 6%, до 40 млрд рублей. По словам Светланы Енилиной, итоги полугодия свидетельствуют о стабилизации ситуации с наполняемостью бюджета.

Расходы за шесть месяцев текущего года составили 461 млрд рублей, или 38% от плана. Сумма расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 96 млрд рублей (+26%). Основные расходы пришлись на образование (124 млрд рублей), национальную экономику (108 млрд), социальную политику (90 млрд), здравоохранение (55 млрд) и ЖКХ (25 млрд). При этом наибольший прирост финансирования (+35 млрд рублей к первому полугодию прошлого года) пришелся на национальную экономику — это строительство и содержание дорог, перевозка пассажиров, приобретение подвижного состава.

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов городской парламент принял в конце прошлого года. Согласно принятому документу, доход бюджета Петербурга на текущий год составит 1,049 трлн рублей, расход — 1,195 трлн, дефицит — 146 млрд. Сократить разрыв между доходами и расходами Смольный планирует уже в 2024 году. Согласно закону, доходы в 2024 году должны составить 1,137 трлн рублей, расходы — 1,176 трлн, дефицит — 39 млрд. Кроме того, по предложению Александра Беглова, резервный фонд города в 2022 году был увеличен с 27,5 до 42,5 млрд рублей; в 2023 году — до 50 млрд. Средства из фонда идут в том числе на помощь участникам СВО и на восстановление города-побратима Мариуполя.

Депутат от парламентской фракции «Единая Россия» Денис Четырбок считает озвученные результаты «стабильными и благополучными». «Хотелось бы, чтобы в расходной части у нас показатели тоже были чуть выше. Но доходная часть сейчас вопросов не вызывает»,— подчеркнул парламентарий. Сравнение с прошлым годом господин Четырбок считает нерелевантным. «В прошлом году городской бюджет получил доходов больше, чем планировалось. Если говорить о темпах, то они достаточно стабильны. Исходя из той динамики, которая уже сложилась, у нас есть уверенность в выполнении плана, который был заложен изначально в бюджете»,— заключил депутат.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов представленным результатам полугодия оказался удивлен. «По ходу шести месяцев были признаки того, что не все хорошо с деньгами в городе. Некоторую информацию, которая должна была бы в обычном режиме поступать депутатам, стали придерживать. Складывалось такое впечатление, что не добирает город по налогам. Результат получился лучше, чем я ожидал. Что касается расходов, то довольно часто большая активность по финансированию каких-то долгосрочных проектов происходит во второй половине года»,— прокомментировал парламентарий.

Надежда Ярмула