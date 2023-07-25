Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума во II чтении одобрила запрет на регистрацию на сайтах рунета с помощью иностранной электронной почты

Госдума во втором чтении одобрила законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. Среди поправок — запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов.

В случае принятия закона с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах рунета можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или «Госуслуг». Санкции для владельцев сайтов документом не предусмотрены.

Поправки предполагают внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». В случае принятия закона он вступит в силу с 1 декабря.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 июня 2023 года депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. В своем Telegram-канале Антон Горелкин связывает инициативу с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...