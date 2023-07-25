Госдума во II чтении одобрила запрет на регистрацию на сайтах рунета с помощью иностранной электронной почты

Госдума во втором чтении одобрила законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. Среди поправок — запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов.

В случае принятия закона с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах рунета можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или «Госуслуг». Санкции для владельцев сайтов документом не предусмотрены.

Поправки предполагают внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». В случае принятия закона он вступит в силу с 1 декабря.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 июня 2023 года депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. В своем Telegram-канале Антон Горелкин связывает инициативу с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне.

Полина Мотызлевская