В Еврокомиссии пообещали рассмотреть инициативы Украины и Литвы по вывозу зерна

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз получил письмо от украинских властей с просьбой о введении альтернативных «зеленых коридоров» для вывоза зерна. Необходимость альтернативного морского маршрута, гарантирующего безопасность грузов, возникла после решения России не продлевать зерновую сделку 17 июля.

Мириам Гарсия заявила, что обсуждение безопасного вывоза украинской агропродукции проходит в рамках координационной комиссии — в нее входят страны ЕС, Украина и Молдавия. «Наша главная цель — убедиться, что мы можем вывезти зерно и обеспечить полную безопасность»,— сказала она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЕК Адальберт Янц сообщил о получении письма от властей Литвы. Они предложили перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с польской границы в европейские порты и ждут согласия Польши.

«Мы получили письмо (литовской стороны) и соответствующим образом ответим на него… Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными»,— сказал господин Янц.

В связи с выходом России из зерновой сделки гарантии безопасности в северо-западной акватории Черного моря, откуда экспортировалось украинское зерно, были отменены. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина приняла зеркальное решение.

На этом фоне Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Между тем, по данным ЕС, 60% украинского зерна доставляются в страны Евросоюза по суше и отправляются оттуда через порты на Балтийском море, Адриатическом море и другие порты на Черном море.

О последствиях приостановки участия в зерновой сделки — в публикации «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Лусине Баласян