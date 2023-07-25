Россияне после начала СВО открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за 27 предыдущих лет

С 24 февраля 2022 года, то есть после начала специальной военной операции РФ на Украине, граждане России зарегистрировали в Национальном агентстве публичного реестра (НАПР) Грузии 21 326 предприятий различного типа. Такие данные приводит НКО Transparency International Georgia (TIG; входит в Transparency International, признана в России нежелательной организацией) в исследовании, основанном на официальных документах.

TIG отмечает, что с 24 февраля россияне открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за 27 лет: с января 1995 по февраль 2022 года. За тот период в НАПР было зарегистрировано всего 7788 предприятий. Таким образом, по заключению TIG, после начала спецоперации граждане РФ регистрировали в Грузии в среднем 1,3 тыс. предприятий каждый месяц.

С февраля 2022 года от 100 тыс. до 130 тыс. россиян переехали на ПМЖ в Грузию. Многие из них занялись в кавказской стране бизнесом. В том числе арендовали либо основали кафе и рестораны в Тбилиси и Батуми, а также множество иных предприятий в сфере обслуживания и IT-технологий.

Георгий Двали, Тбилиси