Картаполов: повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. 25 июля Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года»,— рассказал Андрей Картаполов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

21 июля Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним. Призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет, без постепенного повышения нижней планки до 21 года, как предполагалось. Нормы вступят в силу с весеннего призыва. 22 июля главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас не поддержали планы Госдумы сохранить нижнюю границу.

Подробнее об идее сохранить нижнюю планку призывного возраста и реакции на нее — в материале «Ъ» «Привыкли ноги к сапогам».