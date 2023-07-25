США ввели санкции против министра обороны Мали за работу с ЧВК «Вагнер»

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что против министра обороны Мали и еще двух военачальников страны были введены санкции за взаимодействие с частной военной компанией «Вагнер». Об этом говорится в заявлении Энтони Блинкена.

В черный список Минфина США попали министр обороны и министр по делам ветеранов Мали Садио Камара, начальник штаба ВВС Мали Алу Бои Диарра и замначштаба ВВС Адама Багайоко. По данным Минфина США, с декабря 2021 года три малийских военных чиновника «тесно работали с группой "Вагнер", содействуя ее присутствию в Мали и расширяя его».

20 июля Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР Ивана Маслова и Виталия Перфилева, а также Константина Пикалова, которого назвали «правой рукой» главы ЧВК Евгения Пригожина.

В сентябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что новые власти Мали, пришедшие к власти в результате военного переворота, обратились к ЧВК «Вагнер» после сокращения военного контингента Франции. Газета Le Monde насчитала в 2022 году в Мали 300–350 наемников. По данным The Wall Street Journal, после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня российские власти объявил властям Сирии, ЦАР и Мали, где дислоцировались «вагнеровцы», что взял ЧВК взята ими контроль.

Анастасия Ларина