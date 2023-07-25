Лодка перевернулась возле Кронштадта, один человек погиб

Недалеко от дамбы островного города Кронштадт перевернулась лодка с шестью пассажирами. Один пассажир погиб, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб»,— сообщили в управлении СКР.

По данным РЕН ТВ, погибла 59-летняя женщина, еще двое пассажиров находятся в больнице. Следователи расследуют причины произошедшего.

Анастасия Ларина