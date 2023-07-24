В Белом доме высказались против атак по регионам РФ после налета дронов на Москву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку беспилотников на Москву, которая произошла рано утром 24 июля. Пресс-секретарь заявила, что власти США не поддерживают атаки по российским регионам.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России»,— заявила пресс-секретарь Белого дома (перевод по ТАСС). При этом она добавила, что Крым, который также становится мишенью для атак дронов, с точки зрения США, принадлежит Украине. Кроме того, госпожа Жан-Пьер возложила ответственность за боевые действия на Россию и заявила, что российская сторона могла бы быстро восстановить мир, отведя войска.

Беспилотники налетели на Москву рано утром, в 4:00 утра. Никто не пострадал. Один беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй — на высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, третий — вертолетного типа — на кладбище Зеленоградского округа. МИД России считает, что атака украинских беспилотников по Москве не имела военного смысла.

Анастасия Ларина