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Коммерсантъ FM
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В Белом доме высказались против атак по регионам РФ после налета дронов на Москву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку беспилотников на Москву, которая произошла рано утром 24 июля. Пресс-секретарь заявила, что власти США не поддерживают атаки по российским регионам.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России»,— заявила пресс-секретарь Белого дома (перевод по ТАСС). При этом она добавила, что Крым, который также становится мишенью для атак дронов, с точки зрения США, принадлежит Украине. Кроме того, госпожа Жан-Пьер возложила ответственность за боевые действия на Россию и заявила, что российская сторона могла бы быстро восстановить мир, отведя войска.

Беспилотники налетели на Москву рано утром, в 4:00 утра. Никто не пострадал. Один беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй — на высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, третий — вертолетного типа — на кладбище Зеленоградского округа. МИД России считает, что атака украинских беспилотников по Москве не имела военного смысла.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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