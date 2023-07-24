«Важно инвестировать собственные средства в социальные проекты

Директор ООО «Свинокомплекс интенсивного кормления Новомалыклинский» Рамиль Хайруллин рассказал об импортозамещении в отрасли, перспективах развития животноводства в России и социальной политике предприятия.

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— С какими вызовами пришлось столкнуться в текущем году российским мясопереработчикам, включая ваше предприятие?

— Определенные вызовы были и будут всегда, но мы привыкли не стоять на месте и развиваться в любой ситуации. После 2006 года, когда начали реализовывать очень важный национальный проект по развитию свиноводческой отрасли, начался рост по ключевым показателям. Стала наблюдаться положительная динамика по отечественным предприятиям, а позиции импортеров стали падать. Были построены новые свинокомплексы с современным оборудованием и технологиями. Предприятия создали рабочие места, социально-экономическое положение в местах их присутствия стало улучшаться. Да, отчасти мы технологически зависели от западных стран. Лично я всегда понимал, что рано или поздно это могло привести к определенным трудностям. После начала специальной военной операции и введения санкций стало ясно, что Россия должна быть экономически независимой по всем стратегическим направлениям. Сейчас все идет к тому, что мы не должны зависеть от недружественных стран. Импортозамещение идет полным ходом. Конечно, рабочие механизмы уже имеющегося требуют обслуживания. Его нельзя взять и сразу заменить на российское. Но в течение года мы очень быстро нашли решение, в том числе при помощи параллельного импорта. Со временем и эта зависимость будет минимизироваться, что не может не радовать. Стоит также отметить, что и российские селекционеры в последние годы добились значимых успехов. То же самое можно сказать и про ветеринарные препараты, различные витамины и минералы.

— Остаются ли актуальными бюрократические проволочки и проблемы с контролирующими органами?

— Есть определенные стандарты и нормативы, по которым имеется ряд вопросов. В настоящее время сформирована техническая рабочая группа «Интенсивное разведение свиней», которая и должна поспособствовать изменению ситуации. В частности, в одном из приказов Минприроды допущена грубая ошибка в единице измерения. Вместо «грамм в секунду» указана единица измерения «тонн в год». Также отсутствуют четкие критерии, на каких свиноводческих производствах применимы данные нормативы. Свиноводческие производства I категории – это производства с количеством мест для откормочных свиней более 20 тысяч голов. Таким образом, количественные показатели выбросов на 20 тысяч голов должны существенно отличаться от показателей выбросов на 200 тысяч голов. В случае исправления единицы измерения на «грамм в секунду» указанные показатели достижимы для предприятия в 20 тысяч голов, но недостижимы для предприятий в 200 тысяч голов.

Подобные пробелы в нормативно-правовых документах проведут к тому, что разработка необходимой проектной документации помимо финансовых затрат влечет за собой штрафные санкции со стороны Росприроднадзора. Если же будут огромные траты за негативное воздействие на окружающую среду, что это может привести к неминуемому банкротству целой отрасли сельскохозяйственного производства. Надеюсь, все эти моменты удастся скорректировать.

— Потребление свинины в России растет. Прогнозируется ли дальнейший рост спроса с учетом роста доходов населения и присоединения новых регионов?

— Я думаю, что с увеличением экспорта свинины нагрузка на внутренний рынок будет снижаться. Все предпосылки для этого есть. Мы эволюционируем в лучшую сторону вместе с продуктовыми сетями. Сейчас реализуется продукция в удобных вакуумных упаковках. В целом могу сказать, что мы достигли здоровой конкуренции внутри страны, где есть место для всех производителей качественной продукции.

Продукция нашего комбината востребована среди крупных мясопереработчиков. У нас имеется собственный убойный цех, примерно 10-15% производства мы реализуем в местных торговых сетях.

— В ближайшем будущем перед российскими производителями стоит задача войти в пятерку ведущих стран-экспортеров свинины. Насколько реальны такие цели?

— Начнем с того, что недружественные страны нас пугали коллапсом во всех отраслях экономики. Однако на деле санкции идут нам лишь на пользу. Сотни тысяч тонн мяса идет за границу. Там востребована и свинина, и говядина, и мясо птицы. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка являются важными рынками. У России есть исторический шанс стать ведущим экспортером мяса, у нас для этого есть все возможности и ресурсы.

— В чем заключается стратегия развития вашего предприятия?

— В настоящее время мы производим около 8 тыс. т мяса в живом весе. Сделали ставку на автоматизацию производства. При этом мы понимаем, что у нас должны работать высококвалифицированные специалисты, а значит и высокооплачиваемые. И нужно как-то мотивировать своих сотрудников, особенно молодежь. Без социальных проектов развития сельской местности не будет. Поэтому очень важно участие в различных государственных программах, например, по предоставлению жилья для молодых специалистов. Инфраструктура на селе должна быть такой же, как и в городах. То есть, спорткомплекс, бассейн, детсады. В Новой Малыкле все это в наличии. Мы все должны стремиться, чтобы качество жизни на селе было на высоком уровне. Лично для нас очень важно инвестировать собственные средства в социальные проекты.

— Есть ли сложности с кормовой базой?

— Продукцию, необходимую для животноводства, мы в основном выращиваем на собственных землях. Белковую часть российского производства приобретаем в Забайкальском крае. Кстати, поставки соевого шрота оттуда субсидируются государством.

Беседовал Андрей Сазонов