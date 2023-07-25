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Коммерсантъ FM
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Минцифры стало лучшим федеральным ведомством по работе в интернете

АНО «Диалог» подготовила очередное исследование о деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в интернете. Подобные рейтинги эксперты организации, созданной при участии администрации президента для помощи российским чиновникам в их онлайн-работе, составляют регулярно. Нынешнее исследование, пятое по счету, основано на результатах первого—второго кварталов 2023 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Диалог» не предоставил “Ъ” полный список участников рейтинга, но назвал топ-10 лучших ведомств. Его возглавляет Министерство цифрового развития, полгода назад занимавшее лишь 15-е место. В «Диалоге» отмечают, что сейчас суммарная аудитория министерских пабликов в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» составляет 5,5 млн пользователей. Следом за Минцифры в рейтинге расположились Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство культуры, Росстат, Федеральная таможенная служба (ФТС), Министерство просвещения, Рослесхоз, Роспотребнадзор и Минобрнауки.

Рейтинг составлялся на основе сводной оценки по трем блокам: спецпроекты, планирование и официальные паблики. «Всего в оценке принял участие 51 ФОИВ и 1 государственный внебюджетный фонд: их усредненные результаты по итогам рейтинга можно охарактеризовать как аналогичные результатам предыдущей оценки»,— поясняют в «Диалоге». Все критерии рейтинга были согласованы с правительством России.

Среди отдельных достижений ФОИВ в «Диалоге» выделяют видеоспецпроект Росмолодежи «Рома — Дома», в котором «сотрудник федерального агентства в легкой и ироничной манере рассказывает о знаковых проектах и мероприятиях для молодежи». Также эксперты обращают внимание на флешмоб Минкультуры, в ходе которого актеры Александринского театра читали стихи и поэмы Александра Пушкина по случаю дня его рождения. ФАС, в свою очередь, на взгляд составителей рейтинга, отметилась порталом поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес».

В будущем АНО «Диалог» обещает расширить критерии своего исследования за счет оценки работы ведомств с поисковыми системами. По словам заместителя гендиректора организации Юлии Полетаевой, этот рейтинг задает для ведомств ориентиры по организации обратной связи с гражданами, «на важную роль которой в формировании человекоцентричного государства всегда указывают президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин».

Андрей Винокуров

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