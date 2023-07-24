Мусорная станция дала бой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности. В минувшую пятницу в Арзамаском районе охранники мусороперегрузочной станции регионального оператора «МСК-НТ» избили экологического активиста Дмитрия Трунина и сломали нос оператору телекомпании «Сети-НН» Игорю Назарову. Эколог считает, что работа мусороперегрузочной станции незаконна и от своей общественной организации подал иск о рекультивации земельного участка. В МСК-НТ полагают, что драку отчасти спровоцировал сам господин Трунин, их мусороперегрузочная площадка работает законно, а экологические активисты выступают на стороне прежнего собственника бизнеса Дмитрия Вагина, который, получив 150 млн руб. за имущество, отказался оформлять переход права собственности. В этих противоречиях разбирается арбитражный суд Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Экоборона Московской области Фото: Экоборона Московской области

Следственный комитет подключился к проверке резонансного ЧП на территории мусороперегрузочной станции ООО «МСК-НТ», регионального оператора, обслуживающего также Арзамасский район. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Инцидент случился в прошлую пятницу, когда на территорию станции без предупреждения приехала съемочная группа «Сети-НН» вместе с Дмитрием Труниным, председателем общественной экологической организации «Принципъ» (в 2015 году признана иностранным агентом) и адвокатом Дианой Яковлевой, представляющей интересы собственника земельного участка Дмитрия Вагина. По мнению господина Трунина, ранее уже посещавшего эту территорию, на огороженном земельном участке происходят экологические нарушения: МСК-НТ хаотично сваливает и прессует различный мусор, в том числе строительные и медицинские отходы, автомобильные покрышки, чем вредит почве.

От имени «Принципа» в Арзамасский горсуд ранее был подан иск к региональному оператору о рекультивации земельного участка с отходами.

Охранники мусороперегрузки попытались выгнать приехавших эколога и журналистов, заявив, что те незаконно прошли на чужую частную территорию. Спор на повышенных тонах перерос в драку. Двое крепких мужчин, пытавшихся силой прекратить видеосъемку, ударили и уронили на землю юриста Диану Яковлеву и избили Дмитрия Трунина.

В результате эколога и сопровождавших его людей выгнали за ворота станции, один из мужчин ударил Дмитрия Трунина ногой в живот возле машины. Ему рассекли губу и повредили руку, в арзамасской больнице активисту оказали первую помощь. Оператору телекомпании Игорю Назарову, во время нападения защищавшему видеокамеру, сломали нос. Весь инцидент журналисты зафиксировали на видео, которое было показан в сюжете новостей.

В полиции сообщили, что идет доследственная проверка обстоятельств конфликта на мусороперевалочном пункте, в котором принимали участие восемь человек: «Двое мужчин после инцидента обратились за медицинской помощью. Им выписаны направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причиненного их здоровью».

По мнению пострадавшего Дмитрия Трунина, свалка мусора на участке в промзоне села Морозовка незаконна, тем более что в январе собственник земельного участка расторг с МСК-НТ договор аренды. В региональном операторе это опровергли, рассказав, что мусороперегрузочная станция работает законно и вправе накапливать отходы для сортировки, претензий от надзорных органов к ее работе нет, а руководитель организации-иноагента уже не в первый раз «со скандалом» приходит к ним на территорию, провоцируя охрану.

«В данном случае мы не оправдываем действия работников службы безопасности, пусть оценку случившемуся дадут правоохранительные органы», — добавили в МСК-НТ, предполагая, что экологический активист ввел журналистов в заблуждение и действует в интересах прежнего собственника Дмитрия Вагина, который ранее уже пытался силовым способом зайти на станцию в сопровождении группы вооруженных мужчин.

В МСК-НТ рассказали, что господин Вагин, владеющий в Арзамасе имущественным комплексом по работе с отходами (база, здания, техника), сдал его региональному оператору в аренду с правом выкупа при уплате последнего платежа, а затем решил в одностороннем порядке разорвать договор. Региональный оператор был уведомлен об этом за три месяца, но успел до даты расторжения провести последний платеж Дмитрию Вагину через нотариуса на депозит, заплатив за мусорный бизнес в Арзамасе в общей сложности 150 млн руб. выкупной стоимости.

Поэтому в МСК-НТ считают, что все имущество вместе с мусороперегрузкой в Морозовке принадлежит им и подали в арбитражный суд на Дмитрия Вагина, чтобы обязать его оформить завершение сделки и переход прав собственности на активы.

Оперативно получить комментарии господина Вагина не удалось, однако известно, что предприниматель также подал судебный иск к МСК-НТ об освобождении участка, оба дела пока на начальной стадии рассмотрения. Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, в чьи полномочия входит контроль за региональными операторами и сферой обращения с отходами, не стал комментировать конфликтную ситуацию в Арзамасском районе.

Отметим, что в апреле минэкологии рассматривало вопрос о лишении МСК-НТ статуса регионального оператора, но не нашло для этого веских оснований.

Роман Кряжев