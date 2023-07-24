Матроса осудили за самоволку

2-й Восточный окружной военный суд признал законность приговора контрактнику из Алтайского края, участнику специальной военной операции Евгению Зеленкову, осужденному на девять лет колонии общего режима за самоволку во время мобилизации. Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты, которая просила смягчить наказание, отмечая, что военнослужащий получил даже больше, чем для него требовала прокуратура. Это было третье уголовное дело в отношении Евгения Зеленкова, который за девять месяцев службы шесть раз оставлял воинскую часть.



Вступил в законную силу приговор Барнаульского гарнизонного суда в отношении матроса Евгения Зеленкова, который обвинялся в неявке на службу. По данным „Ъ-Сибирь“, он проходил службу по контракту с декабря 2020 года.

Согласно материалам следствия, в первый раз Евгений Зеленков сбежал с места службы 6 марта 2022 года. Матрос самовольно оставил полевой лагерь, купил билет на поезд и поехал к семье. Родным контрактник сказал, что ему предоставили отпуск. Около трех недель он помогал близким по хозяйству. 30 марта, после телефонного разговора с правоохранителями, контрактник явился в военную комендатуру. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы). На время следствия Евгения Зеленкова прикомандировали к одной из воинских частей Алтайского края, откуда, согласно материалам следствия, он в дальнейшем регулярно отлучался в самоволки.

В сентябре 2022 года завершился первый судебный процесс над матросом. В ходе судебного следствия контрактник вину признал, но давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Военнослужащего приговорили к одному году ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 10% заработка. При назначении наказания суд учел, что Евгений Зеленков «принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также раскаялся».

В конце того же года матрос вновь предстал перед судом. В материалах дела говорится, что с августа по сентябрь 2022 года Евгений Зеленков трижды сбегал из части, к которой был прикреплен на период разбирательства, отсутствовал в подразделении от пяти дней до одного месяца. В частности, по данным правоохранителей, с 7-го по 29 сентября контрактник без уважительных причин не приходил на службу, несмотря на объявление 21 сентября частичной мобилизации. На этот раз матросу присудили два года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении.

В третий раз военнослужащий оказался на скамье подсудимых в апреле 2023 года. По данным следствия, 31 октября 2022 года матрос не явился на службу, через месяц его поймали правоохранители и доставили в военную комендатуру. С 15 декабря он вновь отсутствовал в части, пока 31 января 2023 года его не задержали полицейские. Зеленкову вменили в вину самовольное оставление части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337), с учетом первых двух приговоров трибунал назначил ему наказание — девять лет заключения в колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, считая его чрезмерно суровым, и требовала его смягчить. В апелляционной жалобе адвокат указал, что суд взял на себя функцию обвинения и назначил военнослужащему больший срок, чем просил в прениях прокурор. Сторона обвинения указала на несостоятельность содержащихся в жалобе защиты доводов, просила оставить приговор без изменения. Коллегия судей 2-й Восточного окружного военного суда так и поступила, признав законность решения суда первой инстанции: «Выводы суда о виновности Зеленкова в совершении преступлений соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на совокупности проверенных и должным образом оцененных в приговоре доказательствах».

Константин Воронов